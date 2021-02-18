Karaalioğlu: "Mersin Türkiye'nin sanayi üssü olma yolunda" - Son Dakika

Karaalioğlu: "Mersin Türkiye'nin sanayi üssü olma yolunda"

18.02.2021 12:15
Karaalioğlu:

Mersin'in önümüzdeki 10 yıllık süreçte Türkiye'nin en büyük sanayi alanlarından birisi olacağını kaydeden BİHA Plastik Genel Müdürü Tamer Karaalioğlu, 'Mersin sanayisi şu an Adana, Gaziantep ve Konya sanayisi ile ciddi bir rekabet içerisinde.

Mersin'in önümüzdeki 10 yıllık süreçte Türkiye'nin en büyük sanayi alanlarından birisi olacağını kaydeden BİHA Plastik Genel Müdürü Tamer Karaalioğlu, 'Mersin sanayisi şu an Adana, Gaziantep ve Konya sanayisi ile ciddi bir rekabet içerisinde. Önümüzdeki süreçlerde bu illerin sanayilerini geçmememiz için hiçbir sebep göremiyorum" dedi.

2013'te kurulan ve plastik hammadde sektöründe faaliyet gösteren firmanın Genel Müdürü Tamer Karaalioğlu, bölgenin, özellikle Mersin, Adana, Gaziantep, Kayseri, Konya gibi sanayi alanında büyük gelişim gösteren illerden oluşan bir bölge olduğunu söyledi. Bu bölgenin, Marmara bölgesinden sonra sanayinin en iyi olduğu bölge olduğunu ifade eden Karaalioğlu, "Bizim de lokasyon olarak bu bölgede olmamız, benim ve şirketimin bu güne kadar gelmesinde büyük katkı sağladı. 2015 yılından bu yana yurtdışı pazarına açıldık. Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Azerbaycan, Özbekistan, Çin, Tayvan, Romanya ve Ukrayna'da yaptığımız çalışmalar ile özellikle boru sektöründe çok ciddi bir pazara sahibiz. Plastik ham maddenin her çeşidinde ciddi tecrübe edindik. Firma olarak Türkiye'de satış hacmi ve marka tanınma oranı olarak plastik boru sektöründe ilk 3 firmanın içerisindeyiz. Yıllık döngümüz 60 bin ton civarında. Bunun büyük bir kısmı polietilen. Geri kalanı ise PVC ve polipropilen. Mersin merkez, Dubai, İstanbul ve Bursa ofislerimizde toplam 21 kişi ile hizmet veriyoruz. Dubai tam anlamıyla bir finans merkezi ve burada var olabilmek önemli bir prestij" diye konuştu.

"Mersin, dünyanın sayılı lojistik üslerinden birisi olma yolunda"

Mersin halihazırda zaten Türkiye'nin önemli lojistik üslerinden birisi olduğunu vurgulayan Karaalioğlu, "Fakat son 5 yıllık grafiklere bakıldığında Mersin, dünyanın da sayılı lojistik üslerinden birisi olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Özellikle hükümetimizin son yıllarda verdiği hibe ve teşvikler, KOSGEB destekleri, Çukurova Kalkınma Ajansı destekleri ile bölgemiz hızlı bir yükseliş ivmesi kazanmış durumda. Limanımız halen talebe yetişemiyor. Mersin her gün daha da genişleyen bir lojistik alanı haline geldi. Kentimizin önümüzdeki 10 yıllık süreçte Türkiye'nin en büyük sanayi alanlarından birisi olacağı yönünde bir inanışa sahibim. Mersin sanayisi şu an Adana, Gaziantep ve Konya sanayisi ile ciddi bir rekabet içerisinde. Önümüzdeki süreçlerde bu illerin sanayilerini geçmememiz için hiçbir sebep göremiyorum. Mersin'in en büyük avantajı liman kenti olmasıdır. Bu avantajı iyi kullandığımız takdirde sırada bekleyen onlarca yatırımcıya her geçen gün yenileri eklenecektir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Karaalioğlu: Mersin Türkiye'nin sanayi üssü olma yolunda

Plastik, Türkiye, Mersin, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karaalioğlu: 'Mersin Türkiye'nin sanayi üssü olma yolunda' - Son Dakika Ekonomi


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