Karaaslan'dan korana uyarısı: "İpin ucunu kaçırırsak yeni bir süreç başlayabilir" - Son Dakika

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, korona virüsü konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Allah korusun, ipin ucunu kaçırırsak yeni bir süreç başlayabilir" dedi.



Çiğdem Karaaslan, Havza ilçesinde kırsal mahalleleri ziyaret ederek bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi. Ziyarette Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, bölgedeki tarihi yapıların turizme kazandırılması için yapılabilecek çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler verdi. Çiğdem Karaaslan ziyaretler kapsamsında ilk olarak Sivrikese Mahallesi'ni ziyaret ederek burada bulunan tarihi camide incelemelerde bulundu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve mahalle Muhtarı Fatih Karaca'dan cami hakkında bilgiler aldı.



Karaaslan ve beraberindekiler daha sonra mahalle sakinleri ile tarihi caminin avlusunda bir araya gelerek sohbet ettiler. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kırsal mahallelere olan hizmetlerinin devam ettirildiğini ifade ederek, "Yapılan bu ziyaret ile vatandaşlarımız taleplerini en üst makamlara direkt iletme imkanı buluyor" ifadesini kullandı.



Çiğdem Karaaslan ise "16 yıldır yoğun olarak siyasetin içerisindeyim. İlk defa korana sürecinde bir şeyleri uzaktan gözlemleme şansım oldu. Onun dışında hep sahadayız. Gördük ki hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreçte öyle bir sınav verdi ki, hakikaten diğer dünya ülkeleri, o dünya devleri, Avrupa ülkeleri, Amerika idi o imrenilerek bakılan ülkelerinin çok ağır bedeller ödediği bu salgın sürecinden biz başarı ile çıktık. Canlarımızı kaybettik, Allah rahmet etsin. Halen de 'çıktık' diyemeyiz. O yüzden dikkatli olmaya her seferinde davet ediyorum sizleri. Allah korusun, ipin ucunu kaçırırsak yeni bir süreç başlayabilir" ifadelerini kullandı.



Karaaslan konuşmasına şöyle devam etti:



"Dünyada hiçbir devlet yok ki 80 ülkeden vatandaşını alsın getirsin, yardım göndersin ya da uçak kalksın gelsin. Dünyada başka hiçbir yerinde böyle bir ülke yok ki hem salgın ile mücadele ederken 5 büyük dev hastane açsın. Dünyada başka bir ülke yok ki bu salgının ekonomik tarafı ile mücadele ederken bir taraftan bu kadar yatırımı hayata geçirsin. Çünkü bizim gerçekten her şeyden önce çok güçlü, çok iradesi sağlam çok cesaretli bir Cumhurbaşkanımız var. Bir de ona inanan bir milletimiz var. Bu süreci atlatacağız. Hep birlikte ülke olarak atlatacağız. Daha nice yollar, nice okullar, nice adliye binaları yapacağız. Ülkemizi el birliği ile kalkındırmaya devam edeceğiz inşallah. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu süreçte dünyanın imrenerek baktığı bir ülke haline geldi. İnşallah bizler de hepimiz gece-gündüz demeden bunu devam ettirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz".



Karaaslan ve beraberindekiler mahallede hasta ziyareti gerçekleştirdi. Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve beraberindekiler daha sonra Kayabaşı Mahallesi'ne geçerek burada Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Bekir Erden ve bölge muhtarları ile bir araya geldi. Karaaslan burada kendisini karşılamaya gelen bayanlar ile de bir süre sohbet etti.



Çiğdem Karaaslan, Kayabaşı Mahallesi ziyaretinde tarihi Kurt Köprü'yü ziyaret ederek Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ve Mahalle Muhtarı Bekir Erden'den köprü hakkında bilgiler aldı. Burada Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, tarihi Sivrikese Cami, Kurt Köprü ve Kocoğlu Mahallesi'ndeki prenses mezarının turizme kazandırılması için yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ziyaretlerde AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu da hazır bulundu. - SAMSUN