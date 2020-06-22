Karaaslan'dan korana uyarısı: "İpin ucunu kaçırırsak yeni bir süreç başlayabilir" - Son Dakika

Karaaslan'dan korana uyarısı: "İpin ucunu kaçırırsak yeni bir süreç başlayabilir"

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, korona virüsü konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Allah korusun, ipin ucunu kaçırırsak yeni bir süreç başlayabilir" dedi.

Karaaslan'dan korana uyarısı:

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, korona virüsü konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Allah korusun, ipin ucunu kaçırırsak yeni bir süreç başlayabilir" dedi.


Çiğdem Karaaslan, Havza ilçesinde kırsal mahalleleri ziyaret ederek bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi. Ziyarette Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, bölgedeki tarihi yapıların turizme kazandırılması için yapılabilecek çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler verdi. Çiğdem Karaaslan ziyaretler kapsamsında ilk olarak Sivrikese Mahallesi'ni ziyaret ederek burada bulunan tarihi camide incelemelerde bulundu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve mahalle Muhtarı Fatih Karaca'dan cami hakkında bilgiler aldı.


Karaaslan ve beraberindekiler daha sonra mahalle sakinleri ile tarihi caminin avlusunda bir araya gelerek sohbet ettiler. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kırsal mahallelere olan hizmetlerinin devam ettirildiğini ifade ederek, "Yapılan bu ziyaret ile vatandaşlarımız taleplerini en üst makamlara direkt iletme imkanı buluyor" ifadesini kullandı.


Çiğdem Karaaslan ise "16 yıldır yoğun olarak siyasetin içerisindeyim. İlk defa korana sürecinde bir şeyleri uzaktan gözlemleme şansım oldu. Onun dışında hep sahadayız. Gördük ki hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreçte öyle bir sınav verdi ki, hakikaten diğer dünya ülkeleri, o dünya devleri, Avrupa ülkeleri, Amerika idi o imrenilerek bakılan ülkelerinin çok ağır bedeller ödediği bu salgın sürecinden biz başarı ile çıktık. Canlarımızı kaybettik, Allah rahmet etsin. Halen de 'çıktık' diyemeyiz. O yüzden dikkatli olmaya her seferinde davet ediyorum sizleri. Allah korusun, ipin ucunu kaçırırsak yeni bir süreç başlayabilir" ifadelerini kullandı.


Karaaslan konuşmasına şöyle devam etti:


"Dünyada hiçbir devlet yok ki 80 ülkeden vatandaşını alsın getirsin, yardım göndersin ya da uçak kalksın gelsin. Dünyada başka hiçbir yerinde böyle bir ülke yok ki hem salgın ile mücadele ederken 5 büyük dev hastane açsın. Dünyada başka bir ülke yok ki bu salgının ekonomik tarafı ile mücadele ederken bir taraftan bu kadar yatırımı hayata geçirsin. Çünkü bizim gerçekten her şeyden önce çok güçlü, çok iradesi sağlam çok cesaretli bir Cumhurbaşkanımız var. Bir de ona inanan bir milletimiz var. Bu süreci atlatacağız. Hep birlikte ülke olarak atlatacağız. Daha nice yollar, nice okullar, nice adliye binaları yapacağız. Ülkemizi el birliği ile kalkındırmaya devam edeceğiz inşallah. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu süreçte dünyanın imrenerek baktığı bir ülke haline geldi. İnşallah bizler de hepimiz gece-gündüz demeden bunu devam ettirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz".


Karaaslan ve beraberindekiler mahallede hasta ziyareti gerçekleştirdi. Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve beraberindekiler daha sonra Kayabaşı Mahallesi'ne geçerek burada Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Bekir Erden ve bölge muhtarları ile bir araya geldi. Karaaslan burada kendisini karşılamaya gelen bayanlar ile de bir süre sohbet etti.


Çiğdem Karaaslan, Kayabaşı Mahallesi ziyaretinde tarihi Kurt Köprü'yü ziyaret ederek Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ve Mahalle Muhtarı Bekir Erden'den köprü hakkında bilgiler aldı. Burada Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, tarihi Sivrikese Cami, Kurt Köprü ve Kocoğlu Mahallesi'ndeki prenses mezarının turizme kazandırılması için yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ziyaretlerde AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu da hazır bulundu. - SAMSUN

Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Samsun, Havza, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 12:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karaaslan'dan korana uyarısı: 'İpin ucunu kaçırırsak yeni bir süreç başlayabilir' - Son Dakika

Son Dakika

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı Emine Erdoğan, 16 yıl önce kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaştı Diyarbakır'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu, PKK'nın finans kaynağı kurudu Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı         
18:44
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor         
17:52
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı         
17:42
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz         
17:42
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü         
17:41
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı         
17:25
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz         
17:23
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi         
17:19
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü         
17:16
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir         
17:06
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti         
17:04
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin         
16:54
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti 20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti         
16:53
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi         
16:43
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü         
16:40
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş         
16:39
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:34
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı         
16:33
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı         
16:32
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti         
16:27
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı         
16:22
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı         
16:17
Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti         
16:17
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı         
15:59
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı         
15:57
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
15:56
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi         
15:47
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek         
15:44
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı         
15:30
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 18:52:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaaslan'dan korana uyarısı: "İpin ucunu kaçırırsak yeni bir süreç başlayabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei