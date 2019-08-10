Son Dakika Haberleri: Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı
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Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı

28 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Mübarek Kurban Bayramı, dünyanın neresinde ve rengi, ırkı, dili ne olursa olsun bütün Müslümanları aynı duygu ve değerlerde buluşturmakta, kalplerimizi yakınlaştırmakta ve birliğimizi perçinlemektedir.

Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Mübarek Kurban Bayramı, dünyanın neresinde ve rengi, ırkı, dili ne olursa olsun bütün Müslümanları aynı duygu ve değerlerde buluşturmakta, kalplerimizi yakınlaştırmakta ve birliğimizi perçinlemektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Karaaslan, yayımladığı mesajda, millet olma bilincini tazeleyen, birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma duygularını zirveye taşıyan, bereketiyle gönülleri besleyen Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.
Bayramların insanları birbirine daha çok yakınlaştırdığını vurgulayan Karaaslan, "Mübarek Kurban Bayramı, dünyanın neresinde ve rengi, ırkı, dili ne olursa olsun bütün Müslümanları aynı duygu ve değerlerde buluşturmakta, kalplerimizi yakınlaştırmakta ve birliğimizi perçinlemektedir." ifadesini kullandı.
Kurban Bayramı'nın paylaşmanın, yoksula, çaresize, kimsesize daha da yakınlaşmanın vesilesi olduğuna işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:
"Bayramın, ihtiyaç sahiplerinin daha iyi anlaşıldığı, paylaşmanın bereketinin hissedildiği, yüzlerin güldürüldüğü, sevinçlerin daha da çoğaldığı, kalplerin yakınlaştığı, kısaca gönüllerimizi yücelten bir bayram olmasını diliyoruz. Sosyal adaletin gerçekleşmesine sağladığı katkı ve millet anlayışını güçlendirmesiyle kurban ibadeti ve idrak ettiğimiz bayram, bizi birbirimize düşürmeye, bin yıllık kardeşliğimizi zedelemeye, beraberliğimizi bozmaya yönelik tüm saldırıları milletçe boşa çıkarmaya vesiledir. Türkiye olarak tarihi sorumluluğumuzun gereğiyle, Suriye'den Arakan'a, Filistin'den Türkistan'a kadar dünyanın pek çok yerinde gariplerin hamisi ve mazlumun güvenli limanı olmaya devam ediyoruz."
Karaaslan, bayramların ruhuna uygun şekilde idrak edilmesi gerektiğini belirterek, Kurban Bayramı'nın İslam alemine ve tüm insanlığa hayır getirmesi dileğinde bulundu.
Çiğdem Karaaslan, Kurban Bayramı, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:34 Kaynak: AA
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