Karaaslan'dan Türkiye'nin başarısı vurgusu - Son Dakika

Malatya'nın Akçadağ ilçesi eski Belediye Başkanlarından Bayram Karaaslan, Türkiye'nin korona virüsle mücadelede dünyaya örnek olduğunu, kimsenin bu büyük başarıyı zafiyete uğratmaya hakkının olmadığını vurguladı.



Türkiye'nin korona virüs ile mücadelesini öven ve hükumetin politikalarına destek veren Karaaslan, "Demokrasinin ve medeniyetin beşiği" denilen Avrupa ve ABD'de de yaşananları ibretle izliyoruz,virüsten hayatını kaybedenler toplu mezarlara defin ediliyor.Bir çok Avrupa ülkesi maske ve tıbbi malzeme bulamazken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ev ev maske dağıtıyor.Kolluk kuvvetleri kapı kapı gezerek her bir vatandaşın derdi ile ilgilenerek sosyal devlet olmanın gereğini en üst sevide ortaya koyuyor. Bizlere de düşen böyle bir atmosferde devletimizin yanında dimdik durarak, yapılan çalışmalarda devletimize omuz vermektir.Görünmeyen bir düşmana karşı verilen bu emsalsiz başarılı mücadeleyi gereksiz açıklamalar ile sulandırmaya kimsenin hakkı yoktur.Basından takip ettiğimiz kararıyla bazı arkadaşlarımız devletimize seslenerek bir takım taleplerde bulunmaktadır.Gün taleplerde bulunmak günü değildir.Devletimiz virüsle ilgili her türlü çalışmayı çok yönlü sürdürmektedir.Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam eden çalışmalar neticesinde bu millet devleti ile el ele vererek bu zorlu mücadelenin de üstesinden gelecektir bundan kimsenin şüphesi olmasın.Bizlere düşen süreç içerisinde gerçekleştirilen virüsle mücadele çalışmalarına destek olmak bu kapsamda alınan tedbirlere riayet ederek evlerimizde kalmaktır" diye konuştu - MALATYA