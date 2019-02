Karaaslan: "Ehil Adaylarla Sahadayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Kavak için hedeflerimiz de projelerimiz de çok büyük" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Kavak için hedeflerimiz de projelerimiz de çok büyük" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, partisinin Kavak ilçe teşkilatını ziyaret etti. Daha sonra Belediye Güven Tesislerinde Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Osman Atlı, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber ve bölge iş adamları ile bir arayla geldi.



Burada yaptığı konuşmasında Kavak'ın her anlamda hızlı bir gelişim içinde olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, ilçeye sanayileşme anlamında daha ileri noktalara gelmesi için her türlü desteği sağlayacaklarını bildirdi. Karaaslan, "Konumu itibarıyla yatırım için cazip bir ilçe olan Kavak doğalgazın da kullanıma başlanmasıyla yatırımcı için daha cazip bir yer olacak" diye konuştu.



MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber de, "31 Mart'ta Cumhur İttifakı altında yapılacak seçimler ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" derken AK Parti Kavak ilçe Başkanı Osman Atlı ise "Yapılacak seçimlerde ortaya koyacağımız çalışmalarla bize olan güveni boşa çıkarmayacağız" diye konuştu.



Daha sonra söz alan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "31 Mart'ta en iyi başarı için ilçe teşkilatımızla dayanışma içinde çalışarak Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sözünü verdiğimiz yüzde 80 oy oranını elde edeceğiz" dedi. Görevde bulunduğu beş yıllık süreçte ilçenin 600 milyon liralık yatırıma kavuştuğunu anlatan Sarıcaoğlu, "Kavak yakaladığı kalkınmayı seçimlerde elde edeceği başarı ile daha da artırarak sürdürecektir. Kavak bugün kendisini her alanda yenileyen büyüyen modern bir kent olarak adeta yeniden doğuyor. Son beş yılda 3 binden fazla bina ruhsatı verdik. Doğalgazın da bu yıl gelmesiyle hem kentleşmemiz hem de sanayileşmemiz daha artacaktır. Bizim arkamızda güçlü bir lider, güçlü bir devlet, güçlü bir teşkilat var" şeklinde konuştu.



"Kimse bizim gücümüzü kıramayacak"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Kavak'ın daha fazla gelişimi için çalışacaklarını söyledi. AK Parti olarak hem kutlu hem de maneviyatı yüksek bir yolda ilerlediklerini belirten Karaaslan şöyle devam etti: "Bizler MHP ve AK Parti'nin ehli adayları ile sahaya çıktık. Mesele Türkiye ve Türkiye'nin aydınlık geleceği olduğunda aynı vatan sevgisi ve aynı duygularla bir araya gelebiliyoruz. Bu çok büyük bir güç. Hiçbir şer odağı bizim gücümüzü kıramayacak. Yeter ki bizler ele gönül gönüle olalım."



31 Mart seçimlerinin Türkiye'nin geleceği açısından önemine de değinen Karaaslan, "Bu seçim ülkemiz için çok önemli. Asla rehavete kapılmak yok. Hep beraber kapı kapı gezecek insanlarla göz göze gelecek kendimizi, hedeflerimizi anlatacağız. Hep birlikte sahada olacağız. Kavak'ta Başkanımız Sarıcaoğlu'nun sahaya hakim olması bizim için büyük avantaj. Kavak için hedeflerimiz çok büyük. Burada inanmış güçlü bir ekip var. Bu ekiple Başkanımızın yüzde 80 oy hedefine ulaşılacağına olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

