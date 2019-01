Karaaslan Minik Öğrencilerin Karne Sevincini Paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Samsun 'da öğrencilere karne ve başarı madalyası verdi.Karaaslan, Atakum ilçesinde Şehit Yüzbaşı Tunç Fidaner İlkokulunda minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Öğrencilere karne ve başarı madalyası veren Karaaslan'a AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, sürpriz yaptı. Keser, Karaaslan'a Ankara 'da öğrenim gören çocukları Yiğit ile Sare'nin karnesini sundu.Daha sonra okuldaki özel öğrencilerin bulunduğu sınıfı ziyaret eden Karaaslan, burada birlikte pasta kestiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.Karaaslan, karne alan tüm çocuklara başarı dileyerek "Bugün aileler için çok özel bir gün. İlkokula giden ve ilk kez karne alan çocuklarının sevincini yaşıyorlar. Başarı, sadece derslerdeki başarı değildir. Hayatın her alanında ve sosyal hayatta var olarak hayatı dolu dolu yaşadıkları bir ömürleri olur inşallah." ifadelerini kullandı.Kötü karne alan çocukların ailelerine tavsiyede bulunan Karaaslan, "Ben de zamanında kötü not almış bir büyükleri olarak söylüyorum. Karne asla belirleyici değildir. Bu dönem alınan kötü not, bir sonraki dönem için şevk veren durum olabilir. Biraz daha çok çalışarak öğrenciler ikinci dönem daha başarılı olabilir." dedi.