Karaaslan: "SAMÜ hızla gelişiyor" - Son Dakika

Karaaslan: "SAMÜ hızla gelişiyor"

21.05.2021 16:13
Karaaslan:

AK Parti Genel başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı ziyaret etti.

AK Parti Genel başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı ziyaret etti.

Samsun Üniversitesi'nin 3. kuruluş yıldönümünü tebrik eden Çiğdem Karaaslan, "Samsun Üniversitesi kurulduğu günden itibaren gelişimini hızla sürdürüyor. Samsunumuzun bu nadide eğitim kurumunun 3. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Henüz 3 yıl olmasına rağmen kaydedilen ilerlemeyi net bir şekilde yerinde görebilmek mümkün. Daha önceki süreçlerde olduğu gibi bundan sonra da Samsun Üniversitesi'ne olan desteğimiz sürecek" dedi.

Ballıca Kampüsü içerisinde incelemelerde bulunan Karaaslan ve beraberindekiler üniversite bünyesindeki uçuş okulu, mühendislik laboratuvarları, uçak hangarları ve yapımı devam eden Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne ait binaları gezdi. Önümüzdeki yıl 60 öğrenci alacak olan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin projelerini inceleyen Çiğdem Karaaslan, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Halil İbrahim Düzenli'den bilgi aldı.

Rektör Aydın: "Sayın vekilimize bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim"

Ziyaret ve kutlama için teşekkürlerini belirten Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Üniversitemizin kuruluşunun 3. yıldönümü dolayısıyla sayın milletvekilimizin gerçekleştirdiği ziyaretten mutluluk duyuyoruz. Üçüncü yılımızda Samsunumuza bir tıp fakültesi daha kazandırdık. Önümüzdeki yıl 40 tıp fakültesi öğrencisi ailemize katılacak. Ayrıca Ballıca Kampüsümüzde bulunacak olan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne de 60 öğrenci alınacak. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerimizi önemli bir endüstri mirası olan, tabiatla iç içe bir kampüs bekliyor. Sayın vekilimizle birlikte, yapımı devam eden binalar ve projeler hakkında çeşitli incelemelerde bulunduk. Sayın vekilimize bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin ve Samsun Üniversitesi Öğrenci Konseyi üyeleriyle çekilen anı fotoğrafının ardından son buldu. - SAMSUN

Karaaslan: SAMÜ hızla gelişiyor
Karaaslan: SAMÜ hızla gelişiyor
Karaaslan: SAMÜ hızla gelişiyor

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Çiğdem Karaaslan, Samsun, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karaaslan: 'SAMÜ hızla gelişiyor' - Son Dakika


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