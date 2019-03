Karaaslan: "Vatana Yan Gözle Bakanlara Fırsat Vermemeliyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün Samsunlulara, Kocaelililere, Antalyalılara, Ispartalılara, Diyarbakırlılara, İstanbul'da yaşayan her bir kişiye düşen de Ankara'dakilere düşen de bu milletin ve memleketin, bu bayrağın ve vatanın devamlılığına zerre yan gözle bakanlara...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün Samsunlulara, Kocaelililere, Antalyalılara, Ispartalılara, Diyarbakırlılara, İstanbul'da yaşayan her bir kişiye düşen de Ankara'dakilere düşen de bu milletin ve memleketin, bu bayrağın ve vatanın devamlılığına zerre yan gözle bakanlara asla ve asla fırsat vermemektir." dedi.



Samsun Kocaeli Dernekleri Federasyonu tarafından Gebze ilçesindeki Ahmet Pembegüllü Kültür Merkezinde düzenlenen programa katılan Karaaslan, burada yaptığı konuşmada 31 Mart seçimleri için kente değer katacak adaylarla yola çıktıklarını söyledi.



Samsunlulardan partilerinin adayları için destek isteyen Karaaslan, adaylarını belirleme sürecini katılımcılara anlattı.



Karaaslan, sanayi ve burada yaşayan insanların kente değer kattığını dile getirerek, "Liderimiz asıl gücünü sizlerden almakta. O milletiyle aynı yolda yürüdüğü için bütün badireleri tek tek atlatmakta. 'Öldürmeyen Allah bizi güçlendirir.' diyoruz ve hakikaten atlattığımız her badirenin altından daha da güçlenerek çıkıyoruz. Bunu sizinle başarıyoruz. 'Artık ideolojik belediyecilik bitti Türkiye'de.' diyoruz, yerine hizmet belediyeciliği geldi. 'Hizmet belediyeciliğinde geldiğimiz nokta yetmez bize.' diyoruz, bu kadrolarla çıtayı yine biz yükseltiyoruz." diye konuştu.



"Kimse demesin ki bu bir yerel seçim"



Kavganın, gürültünün peşinde olmadıklarını vurgulayan Karaaslan, "Ayrılıklar gayrılıklar bir tarafta dursun diyoruz. Bu nedenle bugün bizler MHP ile Cumhur İttifakı çerçevesinde Türkiye'nin ortak geleceği, çocuklarımızın, hepimizin ortak geleceği noktasında birleştik. Yok mu farklılıklarımız? Elbette var, olacaktır. Nerede birleştik? Bunu sizler çok iyi biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.



Karaaslan, vatana canlarını verecek kadar bağlı olduklarının altını çizerek, "Son 7-10 gün içinde yaşananlar bize göstermiştir ki mücadele çok büyük oranda devam etmekte. Hiç kimse demesin ki bu sadece bir yerel seçim, burada sadece Zinnur başkanı (AK Parti Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz) belediye başkanı yapacağız. Elbette yapacağız ama çabamız Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için." değerlendirmesinde bulundu.



Sırtını terör örgütüne dayadığını açıkça itiraf eden parti yetkililerinin, "Belediye başkanı seçilirlerse bizim sayemizde seçildiklerini asla unutmamalılar." diyecek kadar cüretkar olduğuna dikkati çeken Karaaslan, şöyle devam etti:



"Bugün Samsunlulara, Kocaelililere, Antalyalılara, Ispartalılara, Diyarbakırlılara, İstanbul'da yaşayan her bir kişiye düşen de Ankara'dakilere düşen de bu milletin ve memleketin, bu bayrağın ve vatanın devamlılığına zerre yan gözle bakanlara asla ve asla fırsat vermemektir. Biz bu oyunu biliyoruz. Daha önce bozduk biz bu oyunu. Yine bozacağız çünkü arkamıza milleti alacağız."



"Yine dik durma zamanıdır"



Karaaslan, başkan adaylarının her birisinin dürüst isimler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Hem hizmette hem de gönül belediyeciliğinde bu kadar iddialı kadrolarla gelin bu ekibi birlikte kuralım. Kocaeli'de, Samsun'da kuralım. Son 7 günde arayın akrabalarınızı, deyin ki 'Aman ha sakın kızgınlığa, küskünlüğe ya da soru işaretine mahal vermeyecek kadar önemli bir seçim. Türkiye'nin neresinde arkadaşınız dostunuz varsa son 7 günde gidip ulaşamasak da onları arama günüdür. Bu omuzlarımıza yüklenmiş mesuliyettir. Yeni Zelanda saldırısında o silahın üzerinde 650 yıllık kin ve öfke yazıyorsa ve o hain terörist hedef olarak Türkiye'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı gösteriyorsa yine dik durma zamanıdır."

