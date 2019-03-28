Karabacak: 100 Günlük Eylem Planım Hazır

"Seçildiğimde 100 günlük eylem planım hazır" diyen Karabacak, ölü yatırım döneminin kapanacağını söyledi.

İYİ Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Salih Karabacak; Atatürk Caddesi Köprüsü ile Köprübaşı Köprüsü civarında bir kez daha esnafı ziyaret etti, vatandaşla kucaklaştı. Adalar gezisinde seçmenden sayısız şikayet alan Karabacak, herkese umut aşıladı. "Böyle gelmiş, böyle gitmeyecek" diyen Salih Karabacak, Odunpazarı'nda değişime sayılı günler kaldığını, 1 Nisan'dan itibaren iyi belediyecilik örneğini yaşatacaklarını vurguladı. Göreve geldiklerinde Odunpazarı'na da verimliliğin geleceğini bildiren Salih Karabacak, "İlk işimiz belediyenin gelirini ve giderini masaya yatırmak olacak. Her alanda verimlilik, her alanda tasarruf olacak. Sıra dışı belediyecilik anlayışımız parmakla gösterilecek" dedi.

Rehavete Kapılmışlar, Yorulmuşlar

Ekonomik ve ihtiyaca dönük yatırımlar yapacaklarını, ölü yatırım dönemini sona erdireceklerini söyleyen kaydeden Salih Karabacak, şöyle devam etti:

"100 günlük eylem planımız hazır. Halkımız görev ve yetki verdikten sonra 15 Nisan itibariyle biz nerede ne yapacağımıza karar vermiş, harekete geçmiş olacağız. Hizmetlerimizi belli bir kesime değil genele yayacağız. Liyakat esasına göre çalışacak, vakti geldiğinde de koltuğu bırakacağız. Odunpazarlılar artık rehavete kapılmış yerel idarecilerden kurtulmak zorunda. Bugün Odunpazarı'nda iktidar da ana muhalefet de yorulmuş, rehavete kapılmış durumda. Bunların koltuğu terk etmesi, yeniden talip olmaması gerekir. Bizler gibi enerjik, bilgili, tecrübeli insanlara bayrağı bırakmaları lazım. Yürekten inanıyorum; biz bu seçimi alacağız. Hem de açık ara alacağız…"