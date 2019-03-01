Son Dakika Haberleri: Karabacak Hamamyolu'nda Esnafa Müjde Verdi

Karabacak Hamamyolu'nda Esnafa Müjde Verdi

1 saat önce

İYİ Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Salih Karabacak, Hamamyolu esnafıyla buluşmasında önemli mesajlar verdi.

Karabacak Hamamyolu'nda Esnafa Müjde Verdi, System.String[]

Karabacak, karakteristik yapısını bozmadan bölgeyi canlandıracaklarını söyledi, "Türkçe tabela kullanan esnafımıza da vergi indirimi yapacağız" dedi.

Günün büyük bölümünü sahada geçiren Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Salih Karabacak ve ekibi, özellikle kentin önemli noktalarına sık gitmeye, daha fazla sayıda vatandaşa dokunmaya gayret gösteriyor. Bu noktalardan biri de Hamamyolu. Başkan Adayı Kabacak partililerle birlikte bir kez daha gittiği Hamamyolu'nda esnafla ve alışverişe gelen vatandaşla buluştu. Esnafa hayırlı ve bol kazanç dileğinde bulunan Salih Karabacak, kendisini ve projelerini anlatma fırsatı da buldu. İşlerin eskisi gibi olmadığını, geçmişteki hareketli günleri mumla aradıklarını söyleyen esnaf, bölgede yapılan bazı düzenlemelerin ise Hamamyolu'nun tarihi dokusunu ortadan kaldırdığını söyledi.

Günün Her Saati Yaşayan Hamamyolu

Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Karabacak ise Hamamyolu'nun, Eskişehir'in kalbi, en önemli ticaret ve yaşam merkezlerinden biri olduğunun altını çizdi. Hamamyolu'nun aynı zamanda turizm kaynağı olduğunu da vurgulayan Salih Karabacak, "Böylesine önemli bir noktanın yıllar önce elden geçirilmesi, vizyoner projelerle canlılığının arttırılması, daha fazla sayıda turist çekilmesi gerekirdi. Ancak ne yazık bi uzunca süre kaderine terk edildi, sonradan yapılan çalışmalar da bölgenin karakteristik yapısını olumsuz etkiledi. Allah izin verir de görev ve yetkiyi alırsak, Hamamyolu beklediği, özlediği hizmetlere kavuşacak. Tarihsel ruhunu, karakteristik yapısını bozmadan bölgeyi canlandıracağız, günün her saati yaşayan bir yer haline getireceğiz" dedi.

Türkçe İsim Kullanana Vergi İndirimi

Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Karabacak Hamamyolu'nda esnafa vergi indirimi müjdesi de verdi. Atalarımızın mirası güzel Türkçemizi en doğru şekilde gelecek nesillere aktarmak gerektiğini söyleyen Karabacak, şöyle devam etti: "Bu düşüncemizden hareketle Türkçe isim ve marka kullanımını teşvik etmek amacıyla Türkçe tabela kullanan esnafımıza vergi indirimi yapacağız. Tabeladaki yabancı kelimeyi Türkçe ile değiştiren her esnafımız bu indirimden yararlanacak…"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:44 Kaynak: Bültenler

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