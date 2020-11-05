Karabağ: 2-0 - Son Dakika

Karabağ: 2-0

05.11.2020 22:50
Karabağ: 2-0, System.String[]

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Sandro Scharer (xxx), Stephane de Almedia (xxx), Bekim Zogaj (xxx)SİVASSPOR: Samassa (xx) - Goiano (xx), Caner (xxx), Robin Yalçın (xx), Uğur (xxx), Erdoğan (xxx) (Dk. 59 Gradel xx), Hakan (xx), Claudemir (xx) (Dk. 90 Cofie), Ninga (xx) (Dk.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Sandro Scharer (xxx), Stephane de Almedia (xxx), Bekim Zogaj (xxx)

SİVASSPOR: Samassa (xx) - Goiano (xx), Caner (xxx), Robin Yalçın (xx), Uğur (xxx), Erdoğan (xxx) (Dk. 59 Gradel xx), Hakan (xx), Claudemir (xx) (Dk. 90 Cofie), Ninga (xx) (Dk. 67 Yasin xx), Fayçal Fajr (xx), Yatabare (xx) (Dk. 59 Kayode xx)KARABAĞ: Magomedaliyev (xxx) - Medvedev (xx) (Dk. 85 Mammadov), Badavi Hüseynov (xx) (Dk. 61 Abbas Hüseynov xx), Medina (xx), Guerrier (xx), Andrade (x) (Dk. 46 Mahir xx), Matic (xx) (Dk. 85 İbrahimli), Garayev (xx), Zoubir (xx), Ozobic (xx) (Dk. 61 Romero xx), Owusu (xx)GOLLER: Dk. 11 Caner Osmanpaşa, Dk. 88 Kayode (Sivasspor)SARI KARTLAR: Fayçal Fajr (Sivasspor) - Ozobic, Owusu (Karabağ)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3'üncü maçında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlılar bu sonuçla grubundaki ilk puanlarıyla tanıştı. Konuk ekip Karabağ ise 3 maç sonunda puan alamadı.

10'uncu dakikada Fayçal'ın pası ile çizgiye inen Erdoğan'ın içeriye ortaladığı top savunmadan dışarı çıktı.12'nci dakikada sağ kanattan Fayçal'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın yere doğru sektirerek vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.19'uncu dakikada sağdan Erdoğan'ın ortaladığı topu arka direkte Ninga'dan önce kaleci Magomedilayev kontrol etti.31'inci dakikada soldan Owusu'nun pasında ceza alanı dışında topla buluşan Guerrier'in şutunda top direğin yanından az farkla auta gitti.37'nci dakikada orta alanda Yatabare'den aldığı pasla önünü boşaltan Ninga'nın ceza alanına girerken uygun durumda şutunda top yandan az farkla auta gitti.41'inci dakikada sol kanattan Ninga'nın içeriye doldurduğu topta kaleci boşa çıktı. Hüseyinov'un ters vuruşunda top önüne düşen Erdoğan'ın kafa vuruşunu savunma çıkardı.İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle son buldu.66'ncı dakikada sağ kanattan Matic köşe vuruşunu kullandı, ceza alanında rakipten önce Samassa topu yumrukladı.67'nci dakikada soldan Owusu'nun duvar pasında Mahir Emreli ceza alanı sol çaprazından yerden sert vurdu, köşeye giden topu kaleci Samassa uzanarak kornere çeldi.71'inci dakikada sağ kanattan Yasin'in indirdiği topu Kayode çaprazdan kaleye göndermek istedi, kaleci son anda topu kornere çeldi.84'üncü dakikada ceza alanı ön bölümünde kazanılan serbest vuruşu Gradel kullandı, top üstten auta gitti.87'nci dakikada Fayçal, sağ kanattan hareketlenen Yasin'e pasını aktardı. Yasin ceza alanındaki Kayode'yi gördü, onun vuruşunda top direkten döndü.88'inci dakikada sol kanatta rakibinden topu kapan Hakan'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Kayode'nin kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşma Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Karabağ: 2-0
Karabağ: 2-0

Sivasspor, Osmanpaşa, Karabağ, Eylül, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karabağ: 2-0 - Son Dakika Spor


Son Dakika

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