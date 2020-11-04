Karabağ'a Sivas'ta bandolu karşılama - Son Dakika

Karabağ'a Sivas'ta bandolu karşılama

04.11.2020 13:58
Karabağ'a Sivas'ta bandolu karşılama, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Sivasspor ile karşılaşacak olan Karabağ, Sivas'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Sivasspor ile karşılaşacak olan Karabağ, Sivas'a geldi. Azerbaycan temsilcisini havalimanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü izci takımı bando ile karşılarken, konuk ekip yöneticilerine bayrak ve Kuran hediye edildi.

Avrupa Ligi I Grubu 3'üncü maçında Sivasspor ile yarın saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak Karabağ, uçakla öğle saatlerinde Sivas'a geldi. Konuk takım ve yöneticilerini Nuri Demirağ Havalimanı'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün izci takımı bando ile karşıladı. Öğrencilerden oluşan izciler, kardeş ülke temsilcisine hoş geldiniz mesajı verirken, yöneticilerine ise Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile birlikte Kuran-ı Kerim hediye edildi. Daha sonra sırasıyla Azerbaycan ve Türkiye milli marşları seslendirildi.Misafir takım kafilesi ardından kendileri için hazırlanan otobüsle kent merkezine giderek kalacakları otele yerleşti.

Karabağ'a Sivas'ta bandolu karşılama
Karabağ'a Sivas'ta bandolu karşılama
Karabağ'a Sivas'ta bandolu karşılama
Karabağ'a Sivas'ta bandolu karşılama
Karabağ'a Sivas'ta bandolu karşılama
Karabağ'a Sivas'ta bandolu karşılama
Karabağ'a Sivas'ta bandolu karşılama

Sivasspor, Karabağ, Avrupa, Sivas, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karabağ'a Sivas'ta bandolu karşılama - Son Dakika Spor


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