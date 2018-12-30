Son Dakika Haberleri: Karabağ, Aday Adaylıktan Çekildi

Karabağ, Aday Adaylıktan Çekildi

1 saat önce

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığından çekildiğini açıkladı.

Karabağ, Aday Adaylıktan Çekildi, System.String[]
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığından çekildiğini açıkladı.

Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adayı olan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yaptığı yazılı açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kendi isteğimle, gördüğüm lüzum üzerine aday adaylığımı çekiyorum. Bu zamana kadar yanımda olarak bana destek veren herkese sonsuz teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:20 Kaynak: İHA

Hasan Karabağ, Bayraklı, İzmir, Politika
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