Karabağ, Aday Adaylıktan Çekildi
1 saat önce
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığından çekildiğini açıkladı.
Bayraklı
Belediye Başkanı Hasan Karabağ
, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığından çekildiğini açıkladı.
Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adayı olan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yaptığı yazılı açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kendi isteğimle, gördüğüm lüzum üzerine aday adaylığımı çekiyorum. Bu zamana kadar yanımda olarak bana destek veren herkese sonsuz teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:20 Kaynak: İHA
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