"Karabağ Azerbaycan'dır Zafer Sergisi" açıldı - Son Dakika

"Karabağ Azerbaycan'dır Zafer Sergisi" açıldı

18.11.2020 13:03

Beyoğlu Belediyesince hazırlanan "Karabağ Azerbaycan'dır Zafer Sergisi" İstiklal Caddesi'nde açıldı.

Beyoğlu Belediyesince hazırlanan "Karabağ Azerbaycan'dır Zafer Sergisi" İstiklal Caddesi'nde açıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde yapılan açılışa Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı Ramiz Hacızade, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sergide, Ermenistan'ın Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında sivillere yönelik gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmeler ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran son çatışmalara ve zafere ilişkin fotoğraflara yer veriliyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız açılışta yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın elde ettiği tarihi zaferin kendilerini gururlandırdığını ve Azerbaycan'la aynı mutluluğu yaşadıklarını belirterek, "Bugün Azerbaycanlı kardeşlerimizin orada verdiği destansı mücadeleyi ve yüreğimizdeki heyecanı anlatan, oradaki dostluğu, birliği dayanışmayı anlatan bir serginin açılışını yapıyoruz. Hocalı Katliamı'ndan başlayan sergi zaferle bitiyor. Oradaki kardeşlerimizin acılarını unutmayacağız ve her zaman hatırlatacağız. Bu sergiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha dünyaya göstermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın mutlak galibiyetiyle sonuçlanan çatışmaların, "Bölgedeki barış Türkiye'siz olmaz" ilkesini birkez daha gösterdiğini söyleyen Yıldız, Türkiye'nin gücünü Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Akdeniz'de ve dünyanın dört bir yanında gösterdiğini ifade etti.

"İlişkilerimiz her zaman 'tek millet iki devlet' ilkesine göre şekillendi, öyle devam edecek"

Ramiz Hacızade de serginin iki ülke arasındaki kardeşliğin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Hacızade, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin "tek millet iki devlet" ilkesine göre şekillendiğini ve bunu devam edeceğini belirterek, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini her zaman hissettik. Haklı davamızda bugün hissettik, yarın da hissedeceğiz. Azerbaycan Cumhuriyeti olarak tüm Türkiye vatandaşlarına teşekkür ederiz. Var olun, var olalım. Bayraklarımız her zaman dalgalansın. " değerlendirmesini yaptı.

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür de Azerbaycan'ın elde ettiği zaferden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

"Karabağ Azerbaycan'dır Zafer Sergisi" İstiklal Caddesi ve Galata Köprüsü'nde 20 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

İstiklal Caddesi, Azerbaycan, Beyoğlu, Karabağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Karabağ Azerbaycan'dır Zafer Sergisi' açıldı - Son Dakika


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