Karabağ bölgesindeki Sugovuşan kentinden yeni görüntüler - Son Dakika

Karabağ bölgesindeki Sugovuşan kentinden yeni görüntüler
11.10.2020 20:38
Sugovuşan kentinden görüntüler Harap olan evlerden görüntüler Askerlerin evlerin duvarlarına "Karabağ Azerbaycandır " yazılı posterler asmaları Barajdan görüntüler SUGOVUŞAN - Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ele geçirilen Karabağ...
Sugovuşan kentinden görüntüler
Harap olan evlerden görüntüler
Askerlerin evlerin duvarlarına "Karabağ Azerbaycandır " yazılı posterler asmaları
Barajdan görüntüler SUGOVUŞAN - Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ele geçirilen Karabağ bölgesindeki Sugovuşan kentinden yeni görüntüler paylaşıldı.
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