Son dakika... Karabağ'da Ermenistan ordusunda savaşan Lübnanlı paralı askerin davası bugün Bakü'de başlıyor - Son Dakika

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta Karabağ'da Ermenistan ordusu saflarında para karşılığında savaşan Lübnanlı askerin davasında ilk duruşma bugün başlıyor.

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından verilen bilgiye göre, İkinci Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusu saflarında Azerbaycan ordusuna karşı savaşan Lübnanlı Viken Eulcekcian'ın (42) yargılanmasına bugün başkent Bakü'deki Yasamal Bölge Mahkemesi idari binasında devam edileceği belirtildi. Açıklamada, Hakim Elbey Allahverdiyev'in başkanlığında gerçekleştirilecek duruşmada sanığa yönelik iddianamenin okunacağı ve sanığın ifade vereceği bildirildi.

Viken Eulcekcian, askeri bir çatışmaya veya askeri operasyona paralı asker olarak katılma, terör veya suç örgütü üyesi olmak, Azerbaycan sınırını yasa dışı geçmek ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun ilgili maddelerince yargılanıyor.

(Kamil Nadirli/İHA)