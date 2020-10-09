Karabağ'da şehit olan Meherremov Orhan Binnetoğlu Gürcistan'da toprağa verildi - Son Dakika

Azerbaycan- Ermenistan arasında devam eden çatışmalar sırasında Ermenistan tarafından şehit edilen Meherremov Orhan Binnetoğlu, Gürcistan'da toprağa verildi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar devam ediyor. Karabağ'daki çatışmaların 11'inci gününde Ermenistan tarafından şehit edilen Meherremov Orhan Binnetoğlu, bugün memleketi Gürcistan'ın Marneuli kentindeki Gaçağan köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Azerbaycan'ın Sumgayit kentinde yaşayan Binnetoğlu, 27 Eylül tarihinde Azerbaycan-Ermenistan arasında yeniden alevlenen savaşa gönüllü olarak katıldı ve 8 Ekim'de Fuzuli'de şehit düştü. Gürcistan Azerbaycanlıları Entegrasyon Merkezi Başkanı Rafik Hümmet ve beraberindekiler Binnetoğlu'nun Gaçağan köyündeki evini ziyaret ederek, büyükannesine ve büyükbabasına taziyelerini iletti.

Evini ziyarete gelenleri sıcak şekilde karşılayan şehidin babaannesi Nazran Meherremova, "Ben ağlamayacağım. Vatan sağ olsun. Şehitler ölmez vatan bölünmez, bende şehit babaannesiyim. Allah bütün şehitlere rahmet eylesin, benim gibi şehit analarının da başı sağ olsun. Benim yavrum sizlerin yavrusu, o bir şehittir ve bende bir şehit annesiyim" dedi.

Hümmet, "Orhan Binnatoğlu gibi evlat yetiştiren anne-babanın başı sağ olsun. Vatanı sağ olsun. Azerbaycan'ın ve tüm Türk dünyasının başı sağ olsun. Karabağ inşallah özgürlüğüne kavuşacak, Orhan'ın yeri cennettir" ifadelerini kullandı. - TİFLİS