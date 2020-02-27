" Karabağ'da Talan var, Hocalı'da Soykırım" sergisinin bulunduğu vagon, Doğu Ekspresi ile yola çıktı.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesince hazırlanan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD'nin desteklediği serginin tanıtımı için Ankara Tren Garı'nda program düzenlendi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, burada yaptığı konuşmada, Hocalı'da yaşananların katliam değil "soykırım" olarak adlandırılması gerektiğini vurgulayarak, şehitlerin kanının yerde kalmaması için sadece askeri gücün değil Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin de önemli olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da canlı şahitleri ve görüntüleri bulunan katliamın unutulmaması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan ise evrensel bilgi üretirken milli değerlere sahip çıktıklarını, bu sergiyle de sadece farkındalık oluşturmak değil bu farkındalığı tüm Anadolu coğrafyasına yaymayı amaçladıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından salonda programı izleyenlerin üzerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları açıldı.

Daha sonra perona geçen heyet ve misafirler, vagonun içindeki sergiyi gezdikten sonra treni uğurladı.

Sergide 60 sanatçının eseri yer alıyor

Hocalı Katliamı'nın 28'inci yılı nedeniyle milli konularda farkındalık oluşturmak ve aynı acıları yaşamış farklı coğrafyalardaki Türklerin kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla oluşturulan sergi, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Sarıkamış ve Kars'ta Doğu Ekspresi'nin mola verdiği vakitlerde ziyaret edilebilecek.

İşgal altındaki Karabağ'da Ermenilerin tahrip ettiği Türk eserlerine ait fotoğraf karelerinin sanatçılarda uyandırdığı duygulardan yola çıkılarak yapılan tablo ve objelerin yer aldığı sergide, ikisi Azerbaycanlı olmak üzere 60 sanatçının çalışmaları izlenime sunuluyor.