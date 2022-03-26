Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin provokasyonu önlendi - Son Dakika
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Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin provokasyonu önlendi

26.03.2022 11:39
Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin provokasyonu önlendi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin Azerbaycan ordusuna yönelik provokasyonunun önlendiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin Azerbaycan ordusuna yönelik provokasyonunun önlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin dumanlı havayı fırsat bilerek Azerbaycan ordusuna yönelik provokasyon girişiminde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun derhal aldığı önlemler nedeniyle yasa dışı Ermeni silahlı grupların geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Olayla ilgili, bölgede geçici görevli Rus unsurların komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Merkezine bilgi verildiği belirtildi.

Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı, durumun kontrol altında olduğu ifade edildi.

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Azerbaycan, Ermeni, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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