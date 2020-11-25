Karabağ-Demir Grup Sivasspor maçına doğru - Son Dakika

Karabağ-Demir Grup Sivasspor maçına doğru

25.11.2020 20:05

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da teknik direktör Gurban Gurbanov, yarın oynanacak maçın her iki takım için de çok önemli olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da teknik direktör Gurban Gurbanov, yarın oynanacak maçın her iki takım için de çok önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Gurbanov, "Her iki takım için çok önemli bir maç. Galip gelmeyi çok isteriz ama Sivasspor'un gücünü ilk maçta gördük. Puanımız yok. Elimizdeki futbolcuların sayısı biraz az. Bu oyuna katılamayacak oyuncularımız var. Her durumda çalışmalı ve iyi bir oyun oynayarak kazanmalıyız. Kardeş ülke olsak da galibiyet iki takım için de çok önemli. Yarın en iyi oyunlarımızdan birini göstermeye çalışacağız. Oyuncularıma güveniyorum." diye konuştu.

"Bu Türk halkının büyük bir galibiyetidir"

Geçtikleri zor günlerde Türk milletinin desteğini her zaman hissettiklerini söyleyen Gurbanov, "Ülkemizi ve Karabağ'ı temsil etmek istiyoruz. Motivasyonumuz çok yüksek. Bazen böyle durumlarda futbolcuların motivasyonu etkilenebiliyor. Futbolcuları böyle zamanlarda motive etmek zordur. Bu zor durumda bize yardımcı olan Türkiye'ye ve Türk milletine her zaman teşekkür ettim, bugün de teşekkür ediyorum. Bu Türk halkının büyük bir galibiyetidir." ifadelerini kullandı.

İki takımın da eksik oyuncularının bulunduğunu kaydeden Azerbaycanlı teknik adam şunları aktardı:

"Elimizde 13 futbolcu, 3 kaleci var. Rıza hocanın basın toplantısını okudum. Futbolcu sayımız aynı. Kimin için avantaj olacağını söylemek zor olur. Sivas daha üst ligde oynayan, yetenekli oyuncuları olan bir takım. Bizim en büyük problemiz defans hattında. Bu da futbolda çok önemli. Sivas'ın da eksiklerinin olması bu durumda bizim için bir avantaj. Sivas'ın kadrosu tam olsaydı, 5 değişiklik hakkının olduğu bir maçta bizim için zor olurdu."

Gurbanov, basın toplantısı sırasında hayatını kaybettiği açıklanan Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona için de üzüntülerini dile getirdi.

Zoubir: "İyi bir sonuç almak için mücadele edeceğiz"

Karabağlı futbolcu Abdellah Zoubir ise "Sivas zor bir rakip ama hafta boyu iyi çalışarak rakibimizi analiz ettik. İyi bir sonuç almak için mücadele edeceğiz. Yarın en iyi oyunumuzu oynayarak ilk puanlarımızı kazanmak istiyoruz." dedi.

Karabağ hazırlıklarını tamamladı

Azerbaycan ekibi, karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi. İdmanın 15 dakikalık basına açık bölümünde ısınma ve pas çalışması yapan Karabağlı futbolcular daha sonra taktik idman yaptı.

Karabağ-Demir Grup Sivasspor maçına doğru
Karabağ-Demir Grup Sivasspor maçına doğru
Karabağ-Demir Grup Sivasspor maçına doğru
Karabağ-Demir Grup Sivasspor maçına doğru

Azerbaycan, Sivasspor, oyunlar, Karabağ, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Karabağ-Demir Grup Sivasspor maçına doğru - Son Dakika Spor


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