- Karabağ göçmeni yarım asırlık terziden dev bayraklı destek - Son Dakika

- Karabağ göçmeni yarım asırlık terziden dev bayraklı destek

BAKÜ - Azerbaycan'ın Mingeçevir kentinde yarım asırdır terzilik yapan Valeh Mehmetzade, terzi dükkanında diktiği dev Azerbaycan ve Türkiye bayrağını 9 katlı binaya asarak Azerbaycan ordusuna destek verdi.

Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'daki topraklarını kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan ordusuna geniş çaplı destek yağmaya devam ediyor. Mingeçevir'de yaşayan, yarım asırdır terzilik yapan Karabağ göçmeni Valeh Mehmetzade'den anlamlı bir destek geldi. Mehmetzade, terzi dükkanında 2 günde diktiği 16 metre boyundaki dev Azerbaycan bayrağı ve Türk bayrağını 9 katlı binalarına asarak cephedeki Azerbaycan ordusuna destek verdi. Dev bayraklı destek drone ile havadan görüntülendi.

"Bayrak bizim gururumuzdur"

Yarım asırdır terzilik yapan Karabağ göçmeni Valeh Memmedov, "Bayrak bizde ihtişamdır. Bayrak bizim gururumuzdur. Bende kendi emeğimle bunu diktim. Milletimiz kendi alanına yardımını gösterebileceğini görsün. 2 gün sürdü bu iki bayrağı hazırlamak. Yaklaşık 35-40 metre kumaş kullandım. Günde 10-15 tane bayrak hazırlayabiliyorum. 14 yaşından beri bu meslekteyim şimdi 64 yaşındayım. Yaklaşık 50 yıldır bu meslekteyim. Bu meslekte çalışıyorum ve halkıma hizmet ediyorum" diye konuştu.