Karabağ'ı terk eden Ermeniler yerleşim yerlerini yakıyor! - Son Dakika

Ermenistan'ın, yapılan anlaşma gereği Karabağ'da boşaltacağı bölgelerdeki evler Ermeni ordusu tarafından yakılıyor.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarması ve Ermenistan'ın teslim olmasının ardından 28 yıl önce Hankendi'ni işgal ile bölgeye yerleşen Ermeniler, kitleler halinde bölgeden kaçmaya başladı. Ermenilerin kaçarken evlerini yakmaya başladığı görüntüler ortaya çıktı. Ermenilerin Rus televizyonlarına yaptıkları açıklamalarda"Bir daha buraya dönmeyeceğiz" açıklamalarında bulundukları evlerini bu yüzden yaktıkları ortaya çıktı.