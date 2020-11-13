Karabağ'ı terk eden Ermeniler yerleşim yerlerini yakıyor! - Son Dakika

Karabağ'ı terk eden Ermeniler yerleşim yerlerini yakıyor!
13.11.2020 09:27
Ermenistan'ın, yapılan anlaşma gereği Karabağ'da boşaltacağı bölgelerdeki evler Ermeni ordusu tarafından yakılıyor.
Ermenistan'ın, yapılan anlaşma gereği Karabağ'da boşaltacağı bölgelerdeki evler Ermeni ordusu tarafından yakılıyor.
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarması ve Ermenistan'ın teslim olmasının ardından 28 yıl önce Hankendi'ni işgal ile bölgeye yerleşen Ermeniler, kitleler halinde bölgeden kaçmaya başladı. Ermenilerin kaçarken evlerini yakmaya başladığı görüntüler ortaya çıktı. Ermenilerin Rus televizyonlarına yaptıkları açıklamalarda"Bir daha buraya dönmeyeceğiz" açıklamalarında bulundukları evlerini bu yüzden yaktıkları ortaya çıktı.
Son Dakika Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 42 sayı farkla mağlup oldu Son Dakika! Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 22 yaralı Usta oyuncu Taner Barlas ve Gülşah Kıray boşanıyor Aile vahşeti! Eşini ve oğlunu öldürüp pompalı tüfekle intihar etti 4 katlı binanın terasından demir parmaklıkların üzerine düştü Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti