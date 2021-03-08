Karabağ'ın kalkınması için yatırım ve finans desteği

Ziraat Bank Azerbaycan ASC Genel Müdürü Avni Demirci, Dağlık Karabağ'da özellikle üretim ve istihdam artırıcı yatırımları desteklemek üzere uygun şartlarda finansman imkanları üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Banka, ilk etapta Şuşa şehrinde bir şube açacak.

Karabağ'ın, Ermeni işgalinden kurtulması konusunda Türkiye'nin, Azerbaycan'a sağladığı destekleri, bölgenin ekonomik kalkınma sürecinde de devam ettirmesi büyük önem taşıyor. Ziraat Bankası bu konuda bir adım attı. Bankanın, Azerbaycan'da 5 yıldan bu yana faaliyet sürdüren kuruluşu Ziraat Bank Azerbaycan ASC, ilk etapta Şuşa şehrinde bir şube açacak. Ziraat Bank Azerbaycan ASC Genel Müdürü Avni Demirci, yapılacak çalışmaları Ekovitrin'e anlattı.

Genel Müdür Avni Demirci, Dağlık Karabağ'da özellikle üretim ve istihdam artırıcı yatırımları desteklemek üzere uygun şartlarda finansman imkanları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Şu anda Azerbaycan'da 5 şubeyle hizmet veren banka, 2021 yılında 10, 2023 yılında da 15 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Demirci, "Karabağ'ın kalkınması için üzerimize düşeni yapacağız" diyerek şunları söyledi:

"30 yıldır kanayan bir yara olan Dağlık Karabağ sorunu çözüldü. Artık savaş bitti ve o bölgenin Azerbaycan sosyal ve ekonomik hayatına geri kazandırılması ve entegre edilmesi gerekiyor. Karabağ'ın ekonomik kalkınması, Azerbaycan için en az bölgenin işgalden kurtarılması kadar önemli bir konu. Savaş döneminde tüm Azerbaycan halkı nasıl tek yumruk gibi birleştiyse, işgalden kurtarılan bölgelerin kalkınması için yapılacak olan kalkınma programlarına iş dünyası da aktif olarak iştirak edecek ve bu bölgeninin kalkınmasına destek sağlayacak. Bu hepimizin borcu. Diğer taraftan, Ziraat Bank Azerbaycan olarak biz de finansal açıdan üzerimize düşeni yapmak için çalışmalara başlamış bulunuyoruz. İlk etapta Şuşa şehrinde bir şube açmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz ve kısa sürede sonuçlandıracağız. Ayrıca o bölgede özellikle üretim ve istihdam artırıcı yatırımları desteklemek üzere uygun şartlarda finansman imkanları üzerinde çalışmalarımız devam ediyor".

"Üretim ve istihdam sağlayıcı yatırımların finansmanına ağırlık veriyoruz"

Banka olarak, Azerbaycan ekonomisinin gelişimi ve kalkınması için öncelikle üretim ve istihdam sağlayıcı yatırımların finansmanına ağırlık verdiklerini belirten Demirci, bankanın faaliyet alanları konusunda şu bilgileri verdi:

"Petrol dışı sektörlerden özellikle tarım alanındaki yatırımlar ile katma değer üreten ve üretime dönük her türlü yatırım bankamızın ilgilendiği alanlar. Bankaların asli faaliyeti olan kaynakların doğru alanlara yönlendirilmesi işlevini bir Azerbaycan bankası olarak layıkıyla yerine getirmeyi planlıyoruz. Kredilerin finansmanını kendi kaynaklarımızdan yapmakla birlikte farklı kaynaklar da kullanıyoruz.Bu kapsamda, Girişimciliği Geliştirme Fonu (SIF), İpotek ve Kredi Garanti Fonu (İKZF), Tarım Bakanlığı'na bağlı Tarım Kredi ve Kalkınma Ajansı (AKİA) gibi kurumlarla işbirliği yaparak girişimcilerin uygun şartlarda krediye ulaşmasını sağlıyoruz. Ayrıca Bankamızca Türkiye'den ithalat yapan firmalara yönelik Türk Eximbank kredileri sunuluyor. Tüm bunlara ek olarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) ile Ziraat Bank Azerbaycan arasında imzalanan momeranduma göre, Bankamız ile KOBİA arasında yakın iş ilişkileri kuruldu ve buna güzel bir örnek olarak Bakü Expo Center'de düzenlenen tarım fuarında ortak bir stand ile girişimcileri desteklemek üzere ortak bir proje düzenlendi".

"Türkiye ile Azerbaycan ticaret hacmi 4 milyar doları aştı"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 4 milyar doları aştığına dikkat çeken Demirci, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik faaliyetlere ağırlık verdiklerini belirterek, "Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde Ziraat Finans Grubu bankalarının birinci önceliği o ülke ile Türkiye arasındaki ticaretin finasmanı ve bankacılık işlemlerine aracılık. Aynı misyonu Azerbaycan'da da sürdürüyoruz. İki ülke arasındaki ticaretin artırılması ve yerel para ile ticaret uygulamalarının geliştirilmesi konularında banka olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Türkiye ile Azerbaycan arasında ticaret hacmi 4 milyar doları aşmış durumda. Banka olarak biz de bu ticaret hacminin hak ettiği daha yüksek seviyelere ulaşması için elimizden gelen tüm desteği gösteriyoruz. Özellikle iki ülke arasında ticaret yapan müşteriler için destek paketleri ile Türkiye'den ithalat yapan müşteriler için Türk Exim Bank kaynaklı ithalatçı kredileri ve işlem kolaylıklarını sayabiliriz. İki ülke arasındaki ticaretin hem artırılması hem de yerel paralar ile yapılması Cumhurbaşkanlarımız seviyesinde defalarca dile getirildi ve her iki ülke kuruluşlarının önüne hedef olarak konuldu. Bankamız kurulduğu günden bu yana yerel paralarla ticareti destekledi, buna aracılık etti ve iki ülke arasındaki ticaretin yabancı paralardan arındırılması konusunda üzerine düşen katkıyı verdi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL