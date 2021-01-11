Karabağ'ın kalkınmasına ilişkin ortak bildiri imzalandı - Son Dakika

Karabağ'ın kalkınmasına ilişkin ortak bildiri imzalandı

11.01.2021 20:19
Karabağ'ın kalkınmasına ilişkin ortak bildiri imzalandı, System.String[]

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında Karabağ'ın kalkınmasına ilişkin ortak bildiri imzalandı.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında Karabağ'ın kalkınmasına ilişkin ortak bildiri imzalandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki üçlü zirve 4 saatin ardından sona erdi. Liderler zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlerken, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında Karabağ'ın kalkınmasına ilişkin ortak bildiri imzalandı.

İmzalanan ortak bildiride, her iki ülke Putin'in önerisiyle 9 Kasım 2020 tarihli bildirinin 9. fıkrasını uygulamak için bölgede tüm ekonomik ve ulaşım bağlantılarını engellerinin kaldırmasını desteklediği ifade edildi. Bildiride, üçlü bir çalışma grubu oluşturulacağı ve bu çalışma grubuna Azerbaycan Başbakan Yardımcısı, Ermenistan Başbakan Yardımcısı ve Rusya Başbakan Yardımcısının başkanlık edeceği aktarıldı. Çalışma grubunun ilk toplantısını 30 Ocak tarihine kadar yapılacağı aktarılan bildiride, öncelik olarak demiryolu ve karayolu bağlantılarının görüşüleceği ifade edildi. Bildiride, ülkelerin aralarında anlaşmaya varması durumunda diğer konuların da belirleneceği belirtildi.

Bildiride ayrıca, ana faaliyet alanlarını uygulamak için çalışma grubu eş başkanlarının uzmanların yer alacağı alt çalışma grupları kuracağı ve aylık dönemde uzmanlardan oluşan alt çalışma gruplarının projeler için gerekli kaynakların ve önlemlerin gerekçesi ile birlikte bir liste sunacağı aktarıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karabağ'ın kalkınmasına ilişkin ortak bildiri imzalandı - Son Dakika


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