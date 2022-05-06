"Karabağ'ın Mirası" sergisi 12 Mayıs'ta AKM'de açılacak - Son Dakika
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"Karabağ'ın Mirası" sergisi 12 Mayıs'ta AKM'de açılacak

06.05.2022 15:09
"Karabağ'ın Mirası" sergisi 12 Mayıs'ta AKM'de açılacak

Azerbaycanlı sanatçı Nigar Helmi Abbasbayli'nin "Karabağ'ın Mirası" adlı kişisel resim sergisi, 12 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sanat galerisinde ziyarete açılacak.

Azerbaycanlı sanatçı Nigar Helmi Abbasbayli'nin "Karabağ'ın Mirası" adlı kişisel resim sergisi, 12 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sanat galerisinde ziyarete açılacak.

Sergide, "Govhar Ağa Camii", "Bülbül Evi Harabeleri", "Panakh Ali Han Sarayı Harabeleri" ve "Varazgun Tapınağı" başlıklı eserler görülebilecek.

Association des Artistes Contemporains de Turquie a Paris tarafından düzenlenen sergi daha önce, Carousel de Louvre, Art3f Monaco Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı ve Art Expo New York'ta sanatseverlerle buluştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Karabağ'ın Mirası' sergisi 12 Mayıs'ta AKM'de açılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Karabağ'ın Mirası" sergisi 12 Mayıs'ta AKM'de açılacak - Son Dakika
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