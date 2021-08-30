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Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da "Vagif Şiir Festivali" düzenlendi - Son Dakika

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da "Vagif Şiir Festivali" düzenlendi

30.08.2021 14:36
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, "Vagif Şiir Festivali" gerçekleştirildi.

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, "Vagif Şiir Festivali" gerçekleştirildi.

İsmini mezarı Şuşa'da bulunan ünlü şair Molla Penah Vagif'in isminden alan festivalin açılışına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile Azerbaycan'ın edebiyat, kültür ve sanat camiasından seçkin isimler katıldı.

Aliyev, etkinlikte yaptığı konuşmada, işgal döneminde Vagif'in türbesinin Azerbaycan'a ait diğer tüm tarihi eserler gibi Ermeni vandalizmine maruz kaldığını, bugün ise türbenin restore edildiğini belirtti.

Şuşa'nın 1992'de Ermeni güçlerce işgalinin Azerbaycan halkı için feci bir olay olduğunu dile getiren Aliyev, "Çünkü Şuşa, Azerbaycan kültürünün merkezidir. Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde büyük bir sembolik anlamı vardır. Şuşa, Karabağ'ın tacıdır." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Karabağ için müzakere süreci yaklaşık 30 yıl sürdüğünü fakat hiçbir sonuç alınamadığını ifade ederek, "Şimdiki gidişat, İkinci Karabağ Savaşı dönemi ve uluslararası güçlerin eylemleri, bu sorunun müzakerelerle asla çözülemeyeceğini gösteriyor. Çünkü biz Azerbaycanlılara bu durumu kabullendirmek istiyorlardı. Bu durumu, yani dondurulmuş sorunu alternatifi olmayan bir seçenek olarak sunuyorlardı. Biz ise tamamen farklı düşünüyorduk ve bunu saklamıyorduk. Sorun barışçıl bir şekilde çözülmezse, toprak bütünlüğümüzü savaş yoluyla sağlayacağımızı söylüyordum. Uluslararası hukukun tüm norm ve ilkeleri bu hakkı bize tanıyordu. Bize bu hakkı BM Sözleşmesi, BM Güvenlik Konseyi kararları, tarihi adalet vermişti. Biz bunu başardık." şeklinde konuştu.

Şuşa'nın Karabağ hanı Penah Ali Han tarafından kurulduğunu hatırlatan Aliyev, şunları kaydetti:

"Şuşa Azerbaycan şehridir. İşgale rağmen Şuşa Azerbaycan ruhunu koruyabildi. Şuşa'ya gelen herkes bunu görüyor. İşgal döneminde tahrip edilse bile Şuşa ruhunu, şeklini koruyabildi, eğilmedi, kırılmadı, bizi bekliyordu, gelmeliydik ve geldik. Muzaffer bir halk olarak geldik. Biz müzakerelerle, Ermenistan'ın verdiği tavizler sonucu değil, kan dökerek, şehit vererek, savaş meydanında fedakarlık göstererek, toprak bütünlüğümüzü temin ettik, milli onurumuzu geri kazandık."

Aliyev, Şuşa'da gerçekleştirilen imar, inşaat ve restorasyon çalışmalarından bahsederek şehri yeniden eski günlerine kavuşturacaklarını ve Şuşalıların yurtlarına geri döneceğini söyledi.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Vagif Şiir Festivali düzenlendi
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Vagif Şiir Festivali düzenlendi
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Vagif Şiir Festivali düzenlendi
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Vagif Şiir Festivali düzenlendi
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Vagif Şiir Festivali düzenlendi

Ermenistan, Azerbaycan, İşgal, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 'Vagif Şiir Festivali' düzenlendi - Son Dakika


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