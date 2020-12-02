Karabağ kahramanları, Iğdır'da - Son Dakika

KARABAĞ'ı geri alıp, Ermenistan ordusunu dağıtan Azerbaycan askerleri uçakla geldikleri Iğdır'da coşkuyla karşılandı. Askerler, buradan Nahçıvan'a gitti.

Savaşa, Nahçıvan'dan gönüllü olarak katılan askerler, uçakla sınır komşusu Iğdır'daki Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi. Uçaktan inen askerler burada kendilerini bekleyen 5 otobüse binerek karayolu ile Nahçıvan'a hareket etti. Yolda konvoyun önüne kesen Iğdır ve Azerbaycan vatandaşları Karabağ kahramanlarına sevgi gösterisinde bulundu. Ellerinde Azerbaycan bayrakları ile otobüse binenler, "Hoş geldiniz başımızın tacı. Allah sizi korusun" diye bağırdı.Türk polisi ve jandarmanın eşliğinde konvoy halinde Dilucu Sınır Kapısı'na giden gönüllü askerler buradan Nahçivan'a geçtiler.