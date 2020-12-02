Karabağ - Maccabi Telaviv maçına doğru - Elchin Rahmanov - Son Dakika

Karabağ - Maccabi Telaviv maçına doğru - Elchin Rahmanov

02.12.2020 15:59

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında yarın İstanbul'da İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımıyla karşılaşacak Azerbaycan ekibi Karabağ'ın yardımcı antrenörü Elchin Rahmanov, grupta ilk puanlarını kazanmak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında yarın İstanbul'da İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımıyla karşılaşacak Azerbaycan ekibi Karabağ'ın yardımcı antrenörü Elchin Rahmanov, grupta ilk puanlarını kazanmak istediklerini söyledi.

Karabağ'da teknik direktör Gurban Gurbanov'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısına yardımcı antrenör Rahmanov katıldı.

Pullman Otel'de gerçekleştirilen toplantıda müsabakaya ilişkin açıklamalarda bulunan Elchin Rahmanov, iyi bir futbol oynamak istediklerini belirterek, "Karşılaşmadan iyi bir neticeyle ayrılmak istiyoruz. Eksiklerimiz var. Mahir Emreli'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun dışında Patrick Andrade ve Badavi Hüseynov'un sakatlığı bulunuyor. Bu oyuncular müsabakada forma giyemeyecek. Gruptaki ilk puanımızı almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ekibinin orta saha oyuncusu Gara Garayev ise önemli bir maça çıkacaklarını dile getirerek, "Çok dikkatli olmalıyız. Taraftarlarımızı sevindirmek için elimizden geleni yapacağız. Eksiklerimiz var ancak bu şartlarda en iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah kazanacağız." diye konuştu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Karabağ-Maccabi Tel-Aviv karşılaşması, yarın 20.55'te başlayacak.

Karabağ - Maccabi Telaviv maçına doğru - Elchin Rahmanov
Karabağ - Maccabi Telaviv maçına doğru - Elchin Rahmanov
Karabağ - Maccabi Telaviv maçına doğru - Elchin Rahmanov
Karabağ - Maccabi Telaviv maçına doğru - Elchin Rahmanov

Maccabi Tel Aviv, Azerbaycan, Karabağ, İsrail, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Karabağ - Maccabi Telaviv maçına doğru - Elchin Rahmanov - Son Dakika Spor


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