Son dakika haberleri! Karabağ savaşında babasını kaybeden Memmedova, ikinci Karabağ savaşında da eşini kaybetti - Son Dakika

Azerbaycan'da Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması için 27 Eylül'den 10 Kasım'a kadar yürütülen savaşta şehit olan Yarbay Anar Memmedov'un eşi Nezire Memmedova, "Askerleri için evlatlarım beni bekliyor diye yaralı bir şekilde yeniden savaşmaya gitti" dedi.

Azerbaycan halkı, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan "vatan savaşı"nda birçok ailenin fedakarlıklarına ve askerin kahramanlıklarına tanık oldu. Azerbaycan'la Ermenistan arasında 1992'deki Karabağ Savaşı'nda babasını kaybeden Nezire Memmedova, 27 Eylül'de başlayan savaşta da eşi Yarbay Anar Memmedov'u kaybetti. Azerbaycan ordusuna 18 yıl hizmet eden Yarbay Anar Memmedov, Dağlık Karabağ'ın 30 yıllık işgalden kurtarılması için başlatılan operasyona katılarak Fuzuli ve Hadrut'un geri alınmasında ön cephede yer aldı. Ermenistan ordusunun 20 Ekim'de Daşaltı bölgesindeki saldırısında şehit olan Memmedov, arkasında kendisiyle gurur duyan bir eş ve iki kızının bıraktı. Memmedov'un eşi Nezire Memmedova, eşinin vatan toprakları uğrunda şehit olduğu için gurur duyduğunu söyledi.

6 Şubat 1992'de yaşanan ilk Karabağ Savaşı'nda babası şehit olan Memmedova, "Babam Haydar Hamidov topraklarımızın bağımsızlığı uğurunda kahramanca şehit oldu. Babam cesur, vatanını seven bir kahramandı. Biz de babam gibi vatanını seven, vatan uğrunda da canımızdan geçmeye hazır bir şekilde büyüdük. Annem bizi çok iyi bir şekilde yetiştirdi ve iyi bir eğitim almamızı sağladı. Annem de mert ve korkmaz bir kadındı" dedi.

"Ömrümün sonuna kadar onunla gurur duyacağım"

Korkmadan bir askerle aile kurduğunu belirten Memmedova, "Herkes bana bir defa kayıp yaşadığım için bir askerle evlenmekten korkmuyor musun diye soruyordu. Ben korkmadığımı söyledim. Eşim Anar'ı tanıdığım için çok şanslıyım. Onunla gurur duyuyorum. Ömrümün sonuna kadar ben onunla gurur duyacağım. Böyle cesur biriyle evlendiğim için, 12 yılımı onunla birlikte geçirdiğim için ne mutlu ki bana Anar gibi mert, cesur, yiğit bir kahramanla yaşadım. Anar mert, cesur, korkusuz bir yiğitti. Onun ölümü başka türlü olamazdı. O şehit olarak bu dünyadan göç etmeliydi" diye konuştu.

"Yaralı bir şekilde yeniden savaşmaya gitti"

Nezire Memmedova, "İkinci Karabağ Savaşı başladığında Anar bizim haberimiz olmadan yaralanmış ve bir gün hastanede kaldıktan sonra ertesi gün hastaneden çıkarak askerlerine yönelik evlatlarım beni bekliyor diyerek yeniden savaşa katılmış. Fuzuli-Hadrut yönündeki çatışmalarda 26 askerin hayatını kurtardıktan sonra tek başına Ermenilerle çatışmış. Tek başına Ermenilerle mermisi bitene kadar savaşmış ve esir düşmesin diye son kurşunuyla kendisini vurmuş. Anar'ın her defa gömleğini yıkadığımda cebinden bir mermi çıkardı. Korktuğumu söylediğimde ise 'O askerin şerefi, asker esir düşmesin diye son kurşununu kendine sıkar' diye bana cevap verirdi. Babamla gurur duyduğum gibi, Anar'la da gurur duyuyorum" dedi.

Nezire Memmedov'un annesi Fahriye Hamideova ise, eşi Haydar Hamidov'un birinci Karabağ Savaşı'nda şehit olduktan sonra 3 çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kaldığını söyledi. Kızını askerle evlendirdiği için çoğu kişinin şaşkınlık yaşadığını belirten Fahriye Hamidova, "Nazire kendi istedi cevabını veriyordum herkese. Her üç çocuğumun da isteklerini hiçbir zaman reddetmedim. Onlar ne istiyorsa her zaman yaptım. Ancak Anar gibi bir evlada kızımı verdiğim için hiçbir zaman pişman olmadım" diye konuştu.

"Babamla gurur duyuyorum"

Babasıyla gurur duyduğunu söyleyen şehit Anar Memmedov'un kızı Zeynep Memmedli, "Birinci Karabağ savaşında dedem, ikinci Karabağ savaşında ise babam şehit oldu. Ben her ikisiyle de gurur duyuyorum. Ben de gelecekte bir askerle evlenmeyi isterim. Babam her zaman bana 'Toprak suyla karıştığında balçık, kanla karıştığında vatan olur' derdi" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dağlık Karabağ'da 2 bin 783 şehit verdi

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 783 asker şehit oldu, bin 245 asker ise yaralandı. Şehit askerlerden kimliği henüz belirlenemeyen 103'ünün DNA analiziyle teşhis edilmesi için çalışmalar sürerken, 100'den fazla asker ise kayıp. Kayıp askerlerin bulunması için sürdürülen çalışmalar devam ediyor. - BAKÜ