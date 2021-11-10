Üye Girişi
Karabağ savaşını bitiren bildirinin uygulanmayı bekleyen maddesi: Zengezur koridoru - Son Dakika

Karabağ savaşını bitiren bildirinin uygulanmayı bekleyen maddesi: Zengezur koridoru

10.11.2021 11:52

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin teyit edildiği, Ermenistan'ın ise yenilgisini kabul ettiği, iki ülke ve Rusya arasında imzalanan üçlü bildirinin imzalanmasının üzerinden 1 yıl geçti ancak Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan'ı birleştirecek Zengezur koridoruyla ilgili hususların yer aldığı...

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin teyit edildiği, Ermenistan'ın ise yenilgisini kabul ettiği, iki ülke ve Rusya arasında imzalanan üçlü bildirinin imzalanmasının üzerinden 1 yıl geçti ancak Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan'ı birleştirecek Zengezur koridoruyla ilgili hususların yer aldığı madde Ermenistan'ın uzlaşmaz tutumu nedeniyle henüz gerçekleştirilemedi.

Bir yıl önce bugün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ'da çatışmaların sona erdiğinin ilan edildiği bildiriye imza attı.

Aradan geçen 1 yılda bildirinin bazı maddeleri uygulanırken bazı maddeleri ise Ermenistan'ın sergilediği uzlaşmaz tavır nedeniyle kağıt üzerinde kaldı.

Rus unsurların geçici olarak konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarındaki Ermenistanlıların silahsızlandırılması ve bölgesel ulaşım hatlarının açılması, özellikle Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan'ı birleştirecek Zengezur koridorunun faaliyete geçirilmesi bildirinin uygulanmayan maddeleri arasında.

Taraflar, bildirinin ateşkes konusundaki ilk maddesine bugüne kadar uydu ve bir yıl bazı ufak olaylar dışında çatışmasız geçti.

Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden Ermenistan güçlerinin çıkmasını öngören 2. ve 6. maddeler de uygulandı. Ermenistan ordusu Kasım 2020 sonuna kadar, işgal altında tuttuğu üç ili terk etti, buralara Azerbaycan ordusu yerleşti.

Bildirinin 3. maddesi gereği Karabağ'ın Ermeni nüfusun yaşadığı bölgelerine ve Laçın koridoruna Rus unsurlar yerleştirildi. Bölgeye hafif silahlı 1960 Rus asker ve 90 zırhlı personel aracı konuşlandırıldı. Rus unsurların görev süresi 5 yıl olarak belirlendi. Beş yılın tamamında tarafların hepsi mutabık olursa Rus unsurların görev süresi uzatılabilecek.

4. maddedeki "Rus güçler Ermenistan güçlerinin geri çekilmesine paralel olarak konuşlandırılır." hususu tam uygulanmadı. Ermenistan ordusu geri çekildi fakat bölgede halen silahlı Ermeni grupların bulunması Azerbaycan'ı rahatsız eden konuların başında geliyor.

Bildirinin "tarafların ateşkese uyması denetiminin verimliliğinin artırılması amacıyla gözlem merkezi kurulması"nı öngören 5. maddesi de hayata geçirildi ve 30 Ocak 2021'de Ağdam'da Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi kuruldu.

Bildirinin 7. maddesinde belirtilen "Mültecilerin, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin kontrolünde geri dönmesi" hususu da yerleşim birimlerinin işgal döneminde Ermenilerce tamamen yıkılmış olması ve güvenlik nedenleriyle henüz uygulanamadı.

"Esirlerin ve cenazelerin değişimi" hususundaki 8. madde de uygulandı. Taraflar savaş döneminde esir alınan askerleri ve cenazeleri iade etti. Azerbaycan, savaş alanlarında kalan 1700'den fazla Ermenistan askerin cesedini karşı tarafa teslim etti.

Azerbaycan'ın önemle üzerinde durduğu ve ülkenin ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyetini Ermenistan üzerinden kara ve demir yollarıyla bağlantısının sağlanması yönündeki sonuncu madde de henüz hayata geçirilmedi.

Azerbaycan bu konuda çalışmalara başladı ve Zengezur koridoru diye isimlendirilen bu hattın Ermenistan sınırına kadar olan kısmının inşaatı devam ediyor.

Erivan yönetimi son döneme kadar bu konuyu ötelemeye çalışsa da Başbakan Paşinyan, Azerbaycan'ın batı illeriyle Nahçıvan arasında ulaşımın açılmasına ilişkin olumlu açıklamalar yaptı.

Aliyev, Paşinyan ve Putin'in yakın dönemde bir kez daha bir araya gelerek ulaşım hatları ve iki ülke sınırının belirlenmesine yönelik daha detaylı bir bildiriye imza atması bekleniliyor.

"Ermenistan kendi isteğiyle olumlu adım atmayacaktır"

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Ferid Şefiyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşı kazanan Azerbaycan'ın bundan sonra Ermenistan'a diplomatik baskı yapması gerektiğini belirtti.

Şefiyev, "Tarih gösteriyor ki Ermenistan kendi isteğiyle olumlu adım atmayacaktır. 11 Ocak 2021'de ulaştırma hatlarıyla ilgili bir bildiri daha imzalanmıştı. Aylar geçmesine rağmen Ermenistan bu süreçten imtina ediyordu. Azerbaycan'ın baskıları ve Rusya'nın da etkisiyle Erivan yönetimi artık bu konuya olumlu yanıt verdi." dedi.

Üçlü bildirinin uygulanmayan maddelerinden de bahseden Şefiyev, "Maalesef Rus unsurların kontrolündeki bölgede hala silahlı Ermeni güçler var. Laçın koridorunda da sorunlar var. Orada er ya da geç kontrolü sağlamalıyız. Bu koridoru hala yabancı vatandaşlar kullanıyor. 2021 başına kıyasla yabancıların ziyaret oranı azaldı. Anladığım kadarıyla Rusya da bu konuda sorun yaşanmasını istemiyor." diye konuştu.

Şefiyev, 1. Karabağ Savaşı'nda 4 bin Azerbaycanlının kayıp olduğunu, bu şahısların akıbeti konusunda Ermenistan'ın henüz yanıt vermediğini hatırlatarak, "Üçlü bildiriyle ilgili süreci genel olarak olumlu buluyorum." ifadesini kullandı.

Karabağ savaşını bitiren bildirinin uygulanmayı bekleyen maddesi: Zengezur koridoru
Karabağ savaşını bitiren bildirinin uygulanmayı bekleyen maddesi: Zengezur koridoru
Karabağ savaşını bitiren bildirinin uygulanmayı bekleyen maddesi: Zengezur koridoru
Karabağ savaşını bitiren bildirinin uygulanmayı bekleyen maddesi: Zengezur koridoru

Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabağ savaşını bitiren bildirinin uygulanmayı bekleyen maddesi: Zengezur koridoru - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır 11:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Ticaret Bakanlığı'ndan 11:54 Ticaret Bakanlığı'ndan "efsane cuma" uyarısı: İndirim kampanyaları için dikkatli olun Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi 11:43 Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu 11:22 Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor 11:14 Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 10:32 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı
Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu 09:49 Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz 09:45 Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz

Son Dakika Haberleri
12:08 Halk otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
11:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır
11:53 Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi
11:48 Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı
11:48 Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ile beraber 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti
11:43 Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi
11:39 Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti
11:35 Son dakika gündem haberleri! En güncel olaylar /10.11.2021
11:22 Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu
11:19 Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı
Halk otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı Halk otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı         
12:08
Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi         
11:54
Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı         
11:48
Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti         
11:39
Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı         
11:20
Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı         
11:08
Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı         
10:00
Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor         
09:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı         
09:18
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı         
07:22
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var         
16:41
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 12:16:33. #1.11#
SON DAKİKA: Karabağ savaşını bitiren bildirinin uygulanmayı bekleyen maddesi: Zengezur koridoru - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement