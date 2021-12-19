Karabağ şehitlerinin çocukları Antalya Akvaryum'da eğlendi - Son Dakika

Azerbaycan'da, vatan için canlarını feda eden 12 şehidin çocukları, Antalya Akvaryum'u gezdi.

Şehit olan Azerbaycan askerlerinden 12'sinin çocukları davetli olarak tatil için geldikleri Antalya'daki gezilerini sürdürüyor. Antalya Akvaryum'u gezen çocuklar, akvaryum, kar dünyası ve Wildpark ve bal mumu heykel müzesinde doyasıya eğlendi.

İşletmenin genel müdürü İsmail Arık, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen şehit çocuklarını misafir etmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Azerbaycanlı miniklerden haberdar olur olmaz ilgili organizasyon firmasıyla görüşerek çocukları işletmelerine davet ettiklerini ifade eden Arık, "Tüm Türk milletinin emaneti olan çocuklarının yüzünü bir an bile gülümsetebildiysek ne mutlu." dedi.