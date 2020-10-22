Karabağ Sportif Direktörü Çelikel: Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler bizleri çok sıcak karşıladı - Son Dakika

Karabağ Sportif Direktörü Çelikel: Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler bizleri çok sıcak karşıladı

22.10.2020 21:47
Karabağ Sportif Direktörü Çelikel: Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler bizleri çok sıcak karşıladı, System.String[]

"Türkiye'de görüşmek üzere""Azerbaycan ve Türkiye iki kardeş ülke""Ne Türk takımları kendisi Azebaycan'da deplasmanda gibi hissedebilir, ne de Azerbaycan takımları Türkiye'de kendisini deplasmanda hisseder""Başakşehir takımına, yöneticilerine, Karabağ Futbol Kulübü adına...

" Türkiye'de görüşmek üzere"

"Azerbaycan ve Türkiye iki kardeş ülke"

"Ne Türk takımları kendisi Azebaycan'da deplasmanda gibi hissedebilir, ne de Azerbaycan takımları Türkiye'de kendisini deplasmanda hisseder"

"Başakşehir takımına, yöneticilerine, Karabağ Futbol Kulübü adına teşekkürlerimi iletiyorum"

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,DHA)

UEFA, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda iç saha ilk maçını Türkiye'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynama talebini kabul etmesinin ardından takımın sportif direktörü Emrah Çelikel, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Çelikel, " Biz ısrarla Türkiye'de oynamak istedik. Bu yönde Başakşehir Futbol Kulübü ile görüştük. Gerek yöneticiler gerekse başkan Sayın Göksel Gümüşdağ bizleri çok sıcak karşıladılar" dedi.

"TÜRKİYE'DE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Çelikel, maçlarını Türkiye'de oynama isteklerinin UEFA tarafından olumlu karşılanmasından dolayı çok mutlu olduklarını söylerken, "UEFA, Avrupa Ligi maçlarımızın tarafsız sahada oynanmasına karar vermişti. Bize 3-4 ülke alternatifi sunuldu. Bu ülkeler içerisinde Türkiye yoktu. Biz ısrarla Türkiye'de oynamak istedik. Diğer ülkelerde başta güvenlik olmak üzere başka sıkıntılarımız olabilirdi. Türkiye'de hangi kulüple iletişime geçsek bizi sıcak karşılayacaklarından emindik. Azerbaycan ve Türkiye iki kardeş ülke. Ne Türk takımları kendisi Azebaycan'da deplasmanda gibi hissedebilir, ne de Azerbaycan takımları Türkiye'de kendisini deplasmanda hisseder. Bu yönde Başakşehir Futbol Kulübü ile görüştük. Gerek yöneticiler gerekse başkan Sayın Göksel Gümüşdağ bizleri çok sıcak karşıladılar. Bize yardımcı olacaklarını ve bizleri kendi evimizdeymiş gibi hissettireceklerini bildirdiler. UEFA'ya Başakşehir'i de alternatif olarak sunmuştuk. Şükürler olsun ki bu talebimiz olumlu karşılandı. 1 maçımızı Başakşehir Stadı'nda oynayacağız. Sonraki ev sahibi maçlarımızla ilgili karar net değil. Bu 1 maçlık bir karar. Başakşehir takımına, yöneticilerine Karabağ Futbol Kulübü adına teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah Türkiye'de görüşmek üzere" dedi.

Karabağ Sportif Direktörü Çelikel: Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler bizleri çok sıcak karşıladı
Karabağ Sportif Direktörü Çelikel: Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler bizleri çok sıcak karşıladı

Azerbaycan, Başakşehir, Türkiye, Karabağ, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karabağ Sportif Direktörü Çelikel: Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler bizleri çok sıcak karşıladı - Son Dakika Spor

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