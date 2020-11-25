Karabağ Teknik Direktörü Gurbanov: Kardeş ülke olsak da sahada kazanmak istiyoruz

"Türk halkının galibiyetidir"

" Sivasspor'un bu kadar eksik olması bizim için avantaj"

Zoubir: İyi çalıştık

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4'üncü hafta maçında Sivasspor ile karşılaşacak Karabağ'da teknik direktör Gurban Gurbanov ve takımın sol kanat oyuncusu Abdellah Zoubir maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımda eksik oyuncuların oluğunu söyleyen Gurbanov, "Her iki takım için de önemli bir maç ve puanımız yok. Takımda sıkıntılarımız var ama galip gelmeyi çok isteriz. Sivasspor'un gücünü ilk maçta gördük. Daha iyi hazırlandık. Elimizdeki futbolcularımızın sayısı az. Mücadelede yer alamayacak oyuncularımız var. İyi bir oyun oynamalıyız ve galibiyet elde etmeliyiz. Kardeş ve dost bir ülke olsak da sahada galibiyet almamız gerekiyor. Yarın en iyi oyunumuzu göstermek istiyoruz, oyuncularımıza güveniyoruz" dedi. "BU TÜRK HALKININ GALİBİYETİDİR" Azerbaycan 'da zor günler geçirdiklerini söyleyen Gurbanov, "Ülkemizi ve Karabağ'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Motivasyonumuz ilk maça göre daha yüksek. Futbolcuları böyle zamanlarda motive etmek zordur. Bu zor durumda bize yardımcı olan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye'ye ve Türk milletine her zaman teşekkürlerimi iletiyorum. Bu Türk halkının galibiyetidir" diye konuştu."SİVASSPOR'UN BU KADAR EKSİK OLMASI BİR AVANTAJ"Sivasspor gibi kendi takımlarında da eksik oyuncular olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bizim de elimizde 13 futbolcu ve 3 kaleci var. Bu taraftan bakarsak eşitlik var. Rıza hocanın açıklamalarını gördükten sonra durumun aynı olduğunu düşünüyorum. Kimin için avantaj olacağını söylemek zor. Sivasspor daha üst bir ligde oynuyor. Buna bakmadan oynayacağız. Sivasspor'un da bu kadar eksik olması bizim için bir avantaj. Sivasspor tam kadro olsaydı, 5 oyuncu değişikliği ile bizim için zor olacaktı" ifadelerini kullandı.ZOUBIR: İYİ ÇALIŞTIK

28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Zoubir ise "Sivasspor ile çok önemli bir maç oynayacağız. Zor bir rakip, iyi çalıştık, rakibi iyi analiz ettik. Yarın en iyi maçlarımızdan birini göstererek ilk puanlarımızı almak istiyoruz" dedi.