Son dakika haber | Azerbaycan tezkeresi Meclis'te - Son Dakika

Son dakika haber | Azerbaycan tezkeresi Meclis'te

16.11.2020 11:51
Son dakika haber | Azerbaycan tezkeresi Meclis'te, System.String[]

Son dakika haber... AZERBAYCAN'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

AZERBAYCAN'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Meclis'e gönderilen tezkerede, dost ve kardeş ülke olduğu vurgulanan Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinin yıllardır devam ettiği belirtildi. Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın 27 Eylül'deki saldırılarına cevaben işgal altındaki topraklarının kurtarılması yönünde başlattığı karşı harekat sonucu önemli başarı elde ettiği kaydedilerek, " Türkiye, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, Azerbaycan'a toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren destek vermiştir. Neticede Azerbaycan'ın karşı harekatında sağladığı ilerleme sahada yeni bir durum ortaya çıkarmıştır. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ın aralarında vardıkları mutabakat uyarınca, 10 Kasım 2020 tarihinde saat 00.00 itibariyle bölgede ateşkes tesis edilmiş ve işgal altındaki bazı bölgelerin belirlenen takvime göre Azerbaycan'a iadesini içeren bir plan ilan edilmiştir. Varılan mutabakata göre, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir Ortak Merkez oluşturulacaktır" denildi.

'MİLLİ ÇIKARLARIMIZ BAKIMINDAN GEREKLİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLMEKTE'Azerbaycan'ın talebi üzerine Ortak Merkez'de Türkiye ve Rusya'nın ortaklaşa yer almalarının kararlaştırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan'ın belirleyeceği yerde, Türkiye'nin Rusya ile birlikte kuracağı Ortak Merkez'de ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin ve lüzumuna göre ülkemizden sivil personelin görev yapmasının, 16 Ağustos 2010'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması' uyarınca ülkemizin taahhütlerine uygun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tescil eden uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ilkeleriyle uyumlu olduğu; bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olacağı, ayrıca milli çıkarlarımız bakımından gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Bu mülahazalarla Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin tesisi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, TSK'nin Ortak Merkezin görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için anayasanın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım."


Son dakika haber | Azerbaycan tezkeresi Meclis'te

Azerbaycan, Asker, Rusya, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Azerbaycan tezkeresi Meclis'te - Son Dakika


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