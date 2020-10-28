Karabağ, Villarreal maçına hazır

- Karabağ, Villarreal maçına hazır Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Villarreal müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

- Karabağ, Villarreal maçına hazır İSTANBUL - Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Villarreal müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı Villarreal maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla noktaladı. Teknik Direktör Gurban Gurbanov yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Pas çalışması yapan Karabağlı futbolcular, basına kapalı kısımda ise Villarreal müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

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