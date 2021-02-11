Karabağ zaferi kahramanları, Mehmetçik ile tatbikat yapmanın gururunu yaşıyor - Son Dakika

Azerbaycanlı askerler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği kış tatbikatında Mehmetçik ile omuz omuza görev yapmaktan memnuniyet duyuyor.

Karabağ zaferinin kahramanlarının, 9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından kentteki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuşa İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda Türk askerleriyle ortak yaptığı "2021-Kış Tatbikatı" sürüyor.

Tatbikatta, Azerbaycanlı askerler, Türk askerleriyle omuz omuza, birçok senaryo üzerinden nefes kesen hava ve kara harekatları düzenliyor.

"Türk askeriyle omuz omuza savaşmak bizim için şereftir"

Azerbaycanlı Tank Bölük Komutanı Yüzbaşı Farız Velıyev, AA muhabirine, tatbikatın artık son gününe geldiklerini söyledi.

Zorlu kış koşullarında faaliyetler yaptıklarını ifade eden Velıyev, "Ben tankçıyım tanklarla atışımız olacak, oldukça heyecanlıyız. Türk askeriyle omuz omuza tatbikat yapmak bizim için şereftir hem de büyük bir tecrübedir. Çok güzel hisler ve duygularla buradayız, çok şerefli ve önemli bir işi yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Toplam 1268 personelin katıldığı tatbikatta, 190 farklı cinste aracın yanı sıra 218 değişik cins ile çapta silah kullanılıyor.