Karabağ zaferi şerefine kırtasiye dükkanında indirim yaptı - Son Dakika

Iğdır'da bir esnaf Azerbaycan Ordusunun Dağlık Karabağ'dan Ermenileri kovması ve imzalanan barış antlaşması ile işgal altındaki toprakların geri alınması şerefine kırtasiye ürünlerine yüzde 25 indirim yaptı.

Iğdır'da faaliyet gösteren Ünsal kırtasiye Azerbaycan'ın kazandığı zafer savaş nedeniyle müşterilerine kırtasiye hikaye ve her türlü kitapta yüzde 20 ile 25 arası indirim yaparak satış yapmaya başladı. Kırtasiye sahibinin eşi aynı zamanda Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı olan Serdar Ünsal, "Azerbaycan dağlık Karabağ da zafer kazanmış işgal altındaki topraklarını kurtarmıştır. Çok sevinçliyiz mutluyuz bu nedenle iş yerimizde indirim yaptık vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. Her zaman Azerbaycan'ın yanındayız bundan sonrada olacağız. Yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği" dedi.

Müşterilerde, "Güzel bir uygulama Ünsal kırtasiyeyi kutluyoruz" dediler. - IĞDIR