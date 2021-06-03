Karabağ Zaferi ve Karabağ Şehitleri Şiir Yarışması Sona Erdi - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) destekleriyle Azerbaycan'da düzenlenen "Karabağ Zaferi ve Karabağ Şehitleri" şiir yarışmasının galipleri ödüllerini aldı.

TİKA tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Azerbaycan Yazarlar Birliği iş birliğinde ve MEB Bakü Türk Anadolu Lisesi koordinasyonunda 9-11. sınıf öğrencileri arasında "Karabağ Zaferi ve Karabağ Şehitleri" şiir yarışması düzenlendi.

2020 yılında yaşanan ve Karabağ'ın işgalden kurtulması ile sonuçlanan 2. Karabağ Savaşını ve savaşta şehit düşen kahraman vatan evlatlarını ölümsüzleştirmek amacıyla hayata geçirilen şiir yarışmasının galipleri Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliğinde düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Ödül törenine, Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Muhtar Memmedov, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan TİKA Koordinatörü Teoman Tiryaki, Vatan Savaşında canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatırasının gelecek nesillere de aktarılmasının önemli olduğunu ifade etti. Önümüzdeki dönemlerde şehit ve gazi çocukları için bir yaz kampı düzenleneceğini söyleyen Tiryaki, işgalden kurtarılan Karabağ'ın ihyası ve yeniden canlandırılması için çalışmalar yapılacağını vurguladı.

Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" ve Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" sözlerini hatırlatan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Türk halkının Karabağ savaşında Azerbaycan halkı ile aynı duyguları paylaştığını kaydetti.

Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğini Karabağ Savaşında bir kez daha gördüklerini ifade etti.

Azerbaycan genelindeki okullarda 9-11. sınıf öğrencilerinin kaleme aldığı ve 700'den fazla şiir içerisinden seçilen ve dereceye giren 50 şiir, kitap haline getirilecek ve basımı yapılacak.

Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür eden Büyükelçi Bağcı, yarışma galiplerini tebrik etti.

Daha sonra yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Etkinlik, MEB Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin folklor gösterileriyle son buldu.