Karabağ zaferinin coşkusu TRT Müzik'te yaşanacak - Son Dakika

Karabağ zaferinin coşkusu TRT Müzik'te yaşanacak

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zaferin coşkusu, TRT Müzik'te bir konserle ekranlara yansıyacak.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zaferin coşkusu, TRT Müzik'te bir konserle ekranlara yansıyacak. "Karabağ'da Bayram Var" başlıklı konserde, Azerbaycan'ın kahramanlık türküleri ve etkileyici halk dansları ekranlara gelecek. Konserde, Cavit Tebrizli, Arzu Kurbani, İmran Koç ve Senem Akdemir solist olarak yer alacak. Konser, yarın 19.45'te canlı olarak TRT Müzik'te yayımlanacak.

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