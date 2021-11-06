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Karabağ zaferinin yıl dönümü New York'ta kutlandı - Son Dakika

Karabağ zaferinin yıl dönümü New York'ta kutlandı

06.11.2021 23:24
Karabağ zaferinin yıl dönümü New York'ta kutlandı

NEW ABD'de yaşayan Azerbaycanlılar, Karabağ zaferinin birinci yıl dönümünü New York'ta kutladı.

NEW ABD'de yaşayan Azerbaycanlılar, Karabağ zaferinin birinci yıl dönümünü New York'ta kutladı.

Brooklyn'de bir araya gelen Azerbaycanlılar, araçlarıyla konvoy oluşturarak, Azerbaycan bayraklarıyla şehri dolaştı.

Azerbaycanlılar, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Karabağ savaşı öncesi Şuşa kentinde yaptığı halaya atıfla, Brooklyn Köprüsü'nü araçlarının üzerinde halay çekerek geçti.

Köprünün karşısındaki Bowling Green Parkı'na ulaşan Azerbaycanlılar, buradaki ünlü Borsa Boğası'nın yanında Azerbaycan bayrağını göndere çekti ve Karabağ Türküsü okudu.

"Azerbaycanlıların bir bayramı varsa o da bu bayramdır"

Etkinliğin organizatörlerinden Azerbaycan New York Cemiyeti Başkanı Ercan Yerdelenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu, sadece bizim Azerbaycanlıların değil, tüm dünya Türklüğünün bayramı. 30 yıl boyunca bizler Ermeniler tarafından bu konuda biraz aşağılanıyorduk. Çünkü bizim 1000 yıllık kadim Türk yurdu Ermenilerin işgali altındaydı. Geçen sene kahraman Türk ve Azerbaycan askeri bu işgale son verdi." ifadesini kullandı.

Karabağ zaferinin tüm dünyada kutlandığını ancak New York'ta daha çok ses getireceğini düşündüklerini söyleyen Yerdelenli, bu hafta içinde Miami, Chicago, Houston gibi önemli şehirlerde de çeşitli organizasyonlar olacağını belirtti.

Yerdelenli, cumartesi akşamı zafer için bir yemek vereceklerini ve yarın konser düzenleyeceklerini kaydederek, "Azerbaycanlıların bir bayramı varsa o da bu bayramdır. Gerçek manada bir bayramdır. Uzun senelerdir ilk defa Azerbaycan ordusu düşmanı yenerek bir zafer kazanmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Karabağ zaferinin haberini ilk aldığında göz yaşlarına hakim olamadığını dile getiren Yerdelenli, Anadolu Ajansına (AA) da uzun yıllardır Azerbaycan ile ilgili yaptığı haberler için teşekkür etti.

Karabağ zaferinin yıl dönümü New York'ta kutlandı
Karabağ zaferinin yıl dönümü New York'ta kutlandı
Karabağ zaferinin yıl dönümü New York'ta kutlandı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Nikol Paşinyan, Azerbaycan, New York, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabağ zaferinin yıl dönümü New York'ta kutlandı - Son Dakika


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