Karabağlar'a 4 Bin Metrekarelik 160 Araçlık Otopark

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karabağlar'da yapımını sürdürdüğü iki katlı 160 araçlık otoparkın, yaz aylarında hizmete alınacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karabağlar'da yapımını sürdürdüğü iki katlı 160 araçlık otoparkın, yaz aylarında hizmete alınacağı bildirildi.



Kentin otopark ihtiyacının karşılanması için önemli projeler üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar'da yapımı devam eden yeraltı otoparkı ve üzerindeki meydan düzenlemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karabağlar ilçesindeki Selvili Mahallesi'nde 4 bin metrekarelik alanda kurulacak 160 araçlık otoparkın temel imalatlarını tamamlayan büyükşehir, ayrıca -1. ve -2. bodrum katlarının; kolon, demir ve kalıp beton imalatlarını da bitirdi. Binanın kaba inşaatını sonlandıran ekipler, ince imalata ve meydan düzenlemesine ise devam ediyor.



Yapım bedeli yaklaşık 13 milyon olan yeni otopark; ayrıca bölgeye bir de meydan kazandıracak. Otoparkın üst kısmında oluşturulacak; meydan, gölgelikli oturma alanları, hareketli ve durağan su elamanları, binayla bütünleşen ağaç konsepti, tören alanı, heykeli, özel aydınlatma ve özenle seçilen malzemeleriyle Karabağlar'a ayrı bir renk katacak. Meydanın tam ortasında özel olarak projelendirilen ağaç çukuruna, zemine kadar inen bir çınar ağacı dikilecek. Çınar etrafında ise havuz olacak.



Selvili Otopark ve meydan düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verecek 2 katlı otopark ve meydan düzenlemesini yaz aylarında kullanıma hazır hale getireceklerini söyledi. - İZMİR

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