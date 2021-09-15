Karabağlar'a yeni yol! - Son Dakika

Bu kapsamda, görüntü kirliliği yaratan, imar planlarına göre kamusal alanlarda kalan yapıların yıkımları aralıksız sürüyor. Böylece bu noktalara yeni ulaşım yolları açılıyor.

Tahsin Yazıcı Mahallesi Aşıklar Caddesi üzerinde bulunan yapılar, uygulama imar planında yol gövdesinde kaldığı için Belediye Encümeni kararına dayanılarak Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı. Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince de yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Yıkıma Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da katılarak süreci yakından takip etti. Bölgenin temizlenmesi ve düzenlenmesinin ardından bu alan yol olarak hizmete açılacak.

Sağlıklı ve huzurlu bir ortam...

İlçede yaşayan 500 bin vatandaşın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamaları için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "İlçeye yeni yollar ve yeşil alanlar kazandırmak için kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki yapıların da kamulaştırma sürecini tamamladık ve yıkımlarını gerçekleştirdik. Yolumuzu da düzenleyip burayı en kısa sürede vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Bütçe olanaklarımız doğrultusunda benzer çalışmayı ilçemizin farklı noktalarında da yaşama geçireceğiz" diye konuştu.