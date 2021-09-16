Üye Girişi
Karabağlar Belediyesi Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu kısa sürede doldu - Son Dakika

Karabağlar Belediyesi Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu kısa sürede doldu

16.09.2021 08:44
Karabağlar Belediyesi Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu kısa sürede doldu, System.String[]

Zamsız yurda öğrenci akını!

Karabağlar Belediyesi'nin "sosyal belediyecilik" yaklaşımı kapsamında hizmete açtığı ve öğrencilerle ailelerin bütçelerini düşünerek bu yıl zam yapmadığı Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, kayıtların başlamasından kısa süre sonra doldu. 5 yıldızlı otel standartlarına sahip yurtta, öğrencilerin sağlıklı, güvenli bir ortamda barınmaları, eğitimlerini sürdürmeleri için gerekli her türlü olanak sunuluyor.

Koronavirüs salgınına karşı her türlü önlemin alındığı yurdun ücretlerine, öğrenci ve ailelerinin bütçeleri düşünülerek bu yıl zam yapılmadı. Öğrenciler kahvaltı ve akşam yemeği de verilen yurttan, aylık 1290 liraya yararlanabiliyor. (10 aylık toplam 12900 lira)

'Amacımıza ulaştık'

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu eğitime destek olma amacıyla yaşama geçirdiklerini belirterek, yoğun talepten mutluluk duyduklarını söyledi. Ailelerin bütçeleri düşünülerek bu yıl ücretlere zam yapılmadığını hatırlatan Başkan Selvitopu, "Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda öğrencilerimizin, ailelerinin yanında olmaya gayret ediyoruz. Kayıtlar başlar başlamaz yurdumuza yönelik yoğun talep, amacımıza ulaştığımızın en büyük göstergesi. Aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kayıt yaptıran öğrenciler ve aileleri de, Başkan Selvitopu'na teşekkürlerini ilettiler.

Neler var?

Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki 8 katlı yurt binasında, 3'er kişilik toplam 91 oda ve 1 engelli odası yer alıyor. 274 yatak kapasitesi bulunurken, öğrenciler kütüphane, çalışma odası, dinlenme odası, çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane, revir, ziyaretçi salonu, mutfak, sığınak ve bahçeden yararlanabiliyor. Güvenlik personeli 24 saat dönüşümlü olarak görev yapıyor. Yurt binasının her bölümünde ve odalarda öğrencilerin 24 saat yararlanabileceği internet hizmeti sunuluyor. Odalarda yatak, giysi dolabı, etajer, buzdolabı, çalışma masası ve koltuğu bulunuyor. Ayrıca öğrenciler spor salonu, çamaşırhane ve ütü odasını ücretsiz kullanabiliyor.

Karabağlar Belediyesi Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu kısa sürede doldu

Karabağlar Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Koronavirüs, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu kısa sürede doldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merakla beklenen Sadakatsiz'in yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı 08:21 Merakla beklenen Sadakatsiz'in yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Okullar için verilecek tüm kararlar oradan çıkacak 07:57 Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Okullar için verilecek tüm kararlar oradan çıkacak 07:31 "Yapılamaz" denileni başardı! Selçuk Bayraktar, tarihi hamlelerin hikayesini anlattı
PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları 00:57 PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları Kazada yaralanan otobüs sürücüsü 23:16 Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı 22:31 Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor 20:52 Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu 20:33 Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu

Son Dakika Haberleri
08:31 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu çok net konuştu: Yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim
08:20 Merakla beklenen Sadakatsiz'in yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı
08:19 Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor
07:57 Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Okullar için verilecek tüm kararlar oradan çıkacak
07:36 Vaka tablosu paylaşıldı! Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi
07:34 Tarihte bir ilk! SpaceX roketi astronot olmayan 4 kişiyi dünyanın çevresinde 3 gün dolaştıracak
07:32 Yüz yüze eğitime başlanmasından sonra konuşan Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti
07:30 "Yapılamaz" denileni başardı! Selçuk Bayraktar, tarihi hamlelerin hikayesini anlattı
07:28 Dolandırıcıların yeni hedefi para işlemi yapanlar! 10 dakikalık konuşma sonunda kredi kartından 40 bin TL çektiler
07:24 Siyah-beyazlı takımın 2-1 yenildiği maç sonrası Borussia Dortmund kalecisi konuştu: Kulaklarımız çınladı
Gece Bekçileri'nden kaçarken teslim olmamak için başına silah dayadı Gece Bekçileri'nden kaçarken teslim olmamak için başına silah dayadı         
08:23
Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor         
08:20
Tarihte bir ilk! SpaceX roketi astronot olmayan 4 kişiyi dünyanın çevresinde 3 gün dolaştıracak Tarihte bir ilk! SpaceX roketi astronot olmayan 4 kişiyi dünyanın çevresinde 3 gün dolaştıracak         
07:35
Siyah-beyazlı takımın 2-1 yenildiği maç sonrası Borussia Dortmund kalecisi konuştu: Kulaklarımız çınladı Siyah-beyazlı takımın 2-1 yenildiği maç sonrası Borussia Dortmund kalecisi konuştu: Kulaklarımız çınladı         
07:25
Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti         
00:44
Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor         
22:51
Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor         
22:08
EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı         
20:34
Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı         
18:31
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı         
16:51
İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti         
16:41
Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü         
14:47
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı         
12:01
Ünlü oyuncu Merve Oflaz sosyeteye gelin gidiyor! Damadın ailesiyle akşam yemeğinde buluştu Ünlü oyuncu Merve Oflaz sosyeteye gelin gidiyor! Damadın ailesiyle akşam yemeğinde buluştu         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 09:05:49. #1.11#
SON DAKİKA: Karabağlar Belediyesi Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu kısa sürede doldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement