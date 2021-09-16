Karabağlar Belediyesi Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu kısa sürede doldu - Son Dakika

Karabağlar Belediyesi'nin "sosyal belediyecilik" yaklaşımı kapsamında hizmete açtığı ve öğrencilerle ailelerin bütçelerini düşünerek bu yıl zam yapmadığı Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, kayıtların başlamasından kısa süre sonra doldu. 5 yıldızlı otel standartlarına sahip yurtta, öğrencilerin sağlıklı, güvenli bir ortamda barınmaları, eğitimlerini sürdürmeleri için gerekli her türlü olanak sunuluyor.

Koronavirüs salgınına karşı her türlü önlemin alındığı yurdun ücretlerine, öğrenci ve ailelerinin bütçeleri düşünülerek bu yıl zam yapılmadı. Öğrenciler kahvaltı ve akşam yemeği de verilen yurttan, aylık 1290 liraya yararlanabiliyor. (10 aylık toplam 12900 lira)

'Amacımıza ulaştık'

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu eğitime destek olma amacıyla yaşama geçirdiklerini belirterek, yoğun talepten mutluluk duyduklarını söyledi. Ailelerin bütçeleri düşünülerek bu yıl ücretlere zam yapılmadığını hatırlatan Başkan Selvitopu, "Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda öğrencilerimizin, ailelerinin yanında olmaya gayret ediyoruz. Kayıtlar başlar başlamaz yurdumuza yönelik yoğun talep, amacımıza ulaştığımızın en büyük göstergesi. Aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kayıt yaptıran öğrenciler ve aileleri de, Başkan Selvitopu'na teşekkürlerini ilettiler.

Neler var?

Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki 8 katlı yurt binasında, 3'er kişilik toplam 91 oda ve 1 engelli odası yer alıyor. 274 yatak kapasitesi bulunurken, öğrenciler kütüphane, çalışma odası, dinlenme odası, çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane, revir, ziyaretçi salonu, mutfak, sığınak ve bahçeden yararlanabiliyor. Güvenlik personeli 24 saat dönüşümlü olarak görev yapıyor. Yurt binasının her bölümünde ve odalarda öğrencilerin 24 saat yararlanabileceği internet hizmeti sunuluyor. Odalarda yatak, giysi dolabı, etajer, buzdolabı, çalışma masası ve koltuğu bulunuyor. Ayrıca öğrenciler spor salonu, çamaşırhane ve ütü odasını ücretsiz kullanabiliyor.