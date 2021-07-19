Karabağlar Belediyesi bayrama hazır - Son Dakika

Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gezici araçlarla bayram atıklarını toplayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle koordineli şekilde çalışacak ekipler ilaçlama yapacak ve konteynerleri yıkayacak.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri kurban satış yerlerini denetleyecek ve kaçak kesim yapılmasına izin vermeyecek.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de Temizlik İşleri Müdürlüğü'yle koordineli şekilde çalışarak kepçeyle alınması gereken atıklar konusunda hazır olacak.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de ölü, hastalıklı ya da kurban kesim yerlerinden kaçan hayvanlarla ilgili çalışma yürütecek. Yaralanan kedi ve köpeklere müdahale edilecek.

Vatandaşlar bayram boyunca talep ve önerilerini, Karabağlar Belediyesi'nin414 76 00 ve 414 76 01 numaralı telefonlarına iletebilecek.