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Karabağlar Belediyesi bölgesel muhtarlar toplantısının 3.'sü gerçekleştirildi - Son Dakika

Karabağlar Belediyesi bölgesel muhtarlar toplantısının 3.'sü gerçekleştirildi

09.07.2021 15:22
Karabağlar Belediyesi bölgesel muhtarlar toplantısının 3.'sü gerçekleştirildi, System.String[]

Ana hizmet binasındaki meclis toplantı salonundaki buluşmada, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve bürokratlar, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

'Eğitime desteğimiz kesintisiz sürecek'

Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği bölgesel muhtarlar toplantısının 3.'sü gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Başkan Selvitopu, pandemi önlemlerinin hafifletilmesiyle bölgesel muhtarlar toplantılarını yeniden başlattıklarını hatırlatarak, bu haftaki 3. buluşmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Karabağlar'da yaşayan 500 bin kişiye daha nitelikli hizmet vermek amacıyla muhtarlarla uyum içinde çalışmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Kentimizde çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bu nedenle biz de, göreve geldiğimiz günden itibaren sizlerle iyi bir iletişim kurmaya, birlikte hareket etmeye özel önem veriyoruz" dedi.

Ekipler sahada

Karabağlar Belediyesi'nin asfalttan temizliğe, park bakımlarından veterinerlik hizmetlerine kadar tüm birimleriyle sahada olduğunu belirten Başkan Selvitopu, "Yaptığımız takviyelerle sorunlara kısa sürede müdahale etmeye çalışıyoruz. Temel bakışımız hizmet standartlarını yükseltmek. Bunu yaparken de sorumluluk alanımızda olmasa bile eğer bazı işler boyumuzu aşmıyorsa, kendi ekip ve olanaklarımızla sorunları çözme gayretindeyiz" diye konuştu.

Başkan Selvitopu, bu süreçte yüz yüze eğitime başlamaya hazırlanan okullardan gelen bakım ve onarım taleplerini de gündeme aldıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

Kendi olanak ve ekiplerimizle yapılabilecek olanlara hemen başlayacağız. Diğer talepler için de eğitim sürecine yetiştirmek üzere yapım ihalesi gerçekleştireceğiz. Çünkü eğitimi çok önemsiyoruz. Görev alanı kimin olursa olsun, Karabağlar'da ikamet eden vatandaşlarımızın çocuklarının sağlıklı, rahat ortamlarda eğitim görmeleri bizim için çok önemli. Dar gelirli insanların yoğun olarak yaşadığı ilçemizde, bundan sonraki süreçte de okullarımıza, öğrencilerimize desteğimiz sürecek. Bunu yaparken de popülizme kaçmayacağız. Bu anlayış doğrultusunda geçen günlerde meclisimizde önemli bir karar aldık. İlkokula başlayacak çocuklarımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bize vereceği listelere göre kırtasiye malzemeleri alabilecekleri Eğitim Kart dağıtacağız. Milli Eğitim, özellikle ihtiyacı olan okullardan belirleyeceği öğrencilerin listesini bize iletecek. Dağıtım bu bölgedeki okullardan gelen listelere göre olacak."

Projeler anlatıldı

Yapımı tamamlanan ya da bitme aşamasına gelen projelerle ilgili de muhtarları bilgilendiren Başkan Selvitopu, "Kibar Belediye Hizmet Kompleksi, Nasreddin Hoca Çocuk Kültür ve Bilim Merkezi tamamlandı. Atatürk Gençlik Merkezi'nde kazık çakma işlemleri sürüyor. İzmir'in 3. büyük kültür merkezi olacak Tahsin Yazıcı Kültür ve Semt Merkezi yakın bir tarihte tamamlanacak. Aynı şekilde İzmir Mobilyacılar Odamızla birlikte yaptığımız Mobilyacılar Çıraklık Eğitim merkezi de öyle. Bu merkezlerdeki geniş kapasiteli salonlar, Karabağlar'ın önemli bir ihtiyacını giderecek. Artık sadece Bozyaka Kültür Merkezi'yle yetinmek zorunda kalmayacağız" dedi.

Başkan Selvitopu, Kent Meydanı ve metro projeleriyle ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

Plan beklentisi

Toplantıya katılan birçok muhtarın mahallesini kapsayan 540 hektarlık alanla ilgili planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tamamlamasını beklediklerini hatırlatan Başkan Selvitopu, "Her zaman söylediğimiz gibi süreçte yerel yönetimlerin de muhatap alınması gerekiyor. Hem bakanlık, hem bizler olmalıyız. Bunun için yasaların süratle değişmesi lazım. Planlar sonuçlansın ki hepimiz ne yapacağımızı bilelim. Plansız kaldığı sürece sıkıntı yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kimler katıldı

Toplantıya, meclis üyeleri CHP'den Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, Can Ersoy, Ali Bartu, Sait Karaaslan, Ali Rıza Çamur, İnan Karakoyun, Selami İyier ve Bülent Emre katıldı.

Abdi İpekçi (Orhan Kaya), İhsan Alyanak (Abubekir Aras), Peker (Abdülbaki Işık), Aydın (Veysi Turan), Yunus Emre (Süleyman Can), Selvili (Yücel Yıldız), Barış (Mustafa Yılmaz), Gazi (Mehmet Akbıyık), Yaşar Kemal (Nezir Olur), Bahriye Üçok (Ramazan Özcan), Cennetçeşme (İbrahim Emen), Yurdoğlu (Duran İmrek), Limontepe (Kemal Can), Ali Fuat Erden (Türkan Sivaşan), Devrim (Neşe Kahraman), Özgür (Erdoğan Kalkan), Umut (Mustafa Çelik), Uzundere (Osman Sarı), Yüzbaşı Şerafettin (Fuat Sümbül), Salih Omurtak (Abdullah Karslıoğlu) ve Kavacık (Mustafa Öztürk) mahallelerinin muhtarları yer aldı.

Ayrıca İZSU'dan isimler de muhtarların taleplerini not aldı.

Toplantı salonunda Limontepe Mahallesi Muhtarı Kemal Can Başkan Selvitopu'na Atatürk tablosu armağan etti.

Karabağlar Belediyesi bölgesel muhtarlar toplantısının 3.'sü gerçekleştirildi

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi bölgesel muhtarlar toplantısının 3.'sü gerçekleştirildi - Son Dakika


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