Karabağlar Belediyesi, dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika

Karabağlar Belediyesi, dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

22.04.2021 13:41
Karabağlar Belediyesi, dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi, System.String[]

Karabağlar Belediyesi ve Dokuz Eylül Rotary Kulübü tarafından düzenlenen "23 Nisan Coşkusu" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Karabağlar Belediyesi Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Betül Elmasoğlu, meclis üyeleri, dereceye giren öğrenciler ve velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinlikte konuşan Başkan Selvitopu, öncelikle yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve ailelerini kutladı.

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önemli dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan'ın koronavirüs salgını kısıtlamalarına rağmen coşkuyla kutlanacağını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Ülkemiz tarihi açısından böylesine önemli bir günün sönük geçmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla halk iradesinin Ulusal Kurtuluş Savaşı sürecine dahil edildiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, "Bu yönüyle kurtuluş mücadelemiz, dünyadaki ender savaşlardan biridir. TBMM Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı idare etmiş ve Mustafa Kemal Atatürk'e tam yetki vererek zaferle sonuçlandırılmasını sağlamıştır. TBMM'nin açıldığı günün bayram olarak kutlanması ve geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan edilmesi derin anlam taşımaktadır. Bu nedenle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu mücadeleyi veren herkesi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi'nden çocuklara armağan

Dokuz Eylül Rotary Kulübü'yle her yıl Uzundere Rekreasyon Alanı'nda yaptıkları geniş katılımlı 23 Nisan etkinliklerini bu yıl salgın nedeniyle gerçekleştiremediklerini söyleyen Başkan Selvitopu, "Umarım şu salgın bir an önce biter ve gelecek yıl coşkuyla salonları, alanları doldururuz" dedi.

Başkan Selvitopu, Uzundere Rekreasyon Alanı'nda düzenlemesine başlanan Nasrettin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi'nin yakında hizmete açılacağını da bildirerek, "İzmir'deki tüm çocukların kullanımına sunacağımız merkezimiz fiziki olarak tamamlandı. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız Nasrettin Hoca Kültür ve Bilim Merkezi, Karabağlar Belediyesi'nin tüm çocuklarımıza önemli bir armağanı olacak" diye konuştu.

Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Betül Elmasoğlu da, Karabağlar Belediyesi'yle coşkulu 23 Nisan etkinlikleri yapmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Ödül töreni

Daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, Başkan Selvitopu, Betül Elmasoğlu ve meclis üyeleri tarafından verildi. Yarışmada, Agah Efendi İlköğretim Okulu 2. Sınıf Öğrencisi Eyşan Rabia Taş birinci, Kocatürk Koleji 3. Sınıf Öğrencisi Mustafa Deniz Akbaş ikinci, Ahmet Ragıp Üzümcü İlköğretim Okulu 3. Sınıf Öğrencisi Ceylin Derim Daver üçüncü oldu. Dokuz Eylül Rotary Kulübü Özel Ödülü İlkkurşun İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisi Hela Haç Süleyman'a, Seçici Kurul Özel Ödülü de Ali Akatlar İlkokulu 1. Sınıf Öğrencisi Selen Çavdar'a verildi.

Törenin sonunda katılımcılar, yarışmaya katılan ve belediye hizmet binası girişinde sergilenen resimleri incelediler.

148 öğrenci başvurdu

Yarışmaya Karabağlar'daki resmi ve özel ilkokullardan 148 öğrenci katıldı. Birincilik ödülü olarak dizüstü bilgisayar; ikinci, üçüncü ve Dokuz Eylül Rotary Kulübü Ödülü olarak tablet bilgisayar, Seçici Kurul Özel Ödülü olarak da resim seti belirlendi. Ayrıca törende tüm öğrencilere Atatürk'ün "Nutuk" kitabı da armağan edildi. Yarışmanın Seçici Kurulu'nda da Eğitmen-Ressam Mehlika Korol, Ressam Tijen Hazçilingir, Dokuz Eylül Rotary Kulübü Temsilcisi Nafih Butur, Mustafa Baykaş Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Taşkın Bezci ve Karabağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayla Sert yer aldı.

Karabağlar Belediyesi, dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Mustafa Kemal Atatürk, Karabağlar, 23 Nisan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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