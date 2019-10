Karabağlar Belediyesi, Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle özel bir etkinlik düzenledi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Kadın eve hapsolmayacak" dediği için bazı çevrelerin rahatsızlık duyduğuna dikkat çekerek, "Kim rahatsız olursa olsun bunu söylemeye devam edeceğiz. Kadınlarımız, kız çocuklarımız yaşamın her alanında hak ettiği yeri almalıdır. Bugün dünya ülkeleriyle rekabet edebilmenin yolu budur. Onlar bizim geleceğimiz" dedi.

Başkan Selvitopu etkinliğin açılışındaki konuşmasına, Barış Pınarı Hareketi'nde şehit olanları anarak başladı ve "Hepimiz yüreğimiz, beynimizle onların yanındayız. Umarız en kısa zamanda hareket ülkemizin arzu ettiği şekilde sonuçlanır ve askerlerimiz vatanlarına sağ salim döner" dedi.

Şehit haberleri geldiğinde en çok kadınların yüreğinin sızladığını vurgulayan Selvitopu, çocuklara yönelik istismar haberlerinin de yine en çok onları sarstığını hatırlattı.

Başkan Selvitopu, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle eğitim, kültür-sanat, aydınlanma, sanat ve bilimin geliştirilmesi için çaba harcadığını belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizde kız çocuklarına yönelik tacizleri, yanlış olayları ibretle, acıyla izliyoruz. Bunlara karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bugün yaşadığımız bir çok sıkıntıyı yok edecek olan ise eğitimdir, kültürdür, sanattır. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar geleceğin anneleri. Geleceğin kuşaklarını yetiştirecek olanlar da onlar. Her yönüyle sahip çıkmak, yanlarında olmak, iyi bir eğitim almalarını, kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak hepimizin görevi. O nedenle siz kadınların yanında olmaya çalışıyoruz. 'Kadınlarımız eve hapsolmayacak' diyorum; birileri rahatsız oluyor. Rahatsız olmaya gerek yok. Kadın sokakta, yaşamın içinde olacak. Kültürde, sanatta hak ettiği değeri elde edecek. Kadını eve kapatmakla ne kazanıyorsunuz? Bugünün çağdaş dünyasında diğer ülkelerle rekabet etmenin yolu, kadının toplumun, yaşamın, üretimin her alanında yer almasıdır. Bunu sağlamanın yolu da hep birlikte mücadeleden geçiyor. Her konuda tasarruf edebiliriz ama eğitim, kültür ve sanatta tasarruf yapmayacağız. Bunların gelişmesi için var gücümüzle çalışacağız. Çünkü cehaleti ortadan kaldıracak olan eğitimdir, kültürdür, sanattır."

Daha sonra Karabağlar Belediyesi bünyesinde çalışan İyilik Atölyesi'nin düzenlediği "Çocuk Gelinler ve Erken Evlilikler" başlıklı sunum Avukat Sevgi Binbir tarafından yapıldı. Etkinliği çok sayıda kadının yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Y. Güven Güngörmüş ve meclis üyeleri de izledi.

Sunum öncesi İyilik Atölyesi üyesi kadınların yaptığı nakışlardan oluşan "Barışa Nakış" sergisi de Barış Semt Merkezi'nde açıldı. Başkan Selvitopu da sergiyi gezerek eserleri tek tek inceledi.