Son Dakika Haberleri: Karabağlar Belediyesi ekipleri seferber oldu
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Karabağlar Belediyesi ekipleri seferber oldu

1 saat önce

Karabağlar'ın Tırazlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken, Karabağlar Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Karabağlar Belediyesi ekipleri seferber oldu, System.String[]

Belediyenin Fen İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, öğle saatlerinde başlayan yangın nedeniyle hemen bölgeye intikal ederek çalışmalara katıldı.

Arazözlerle söndürme çalışmalarına katılan belediye ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte koordineli olarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:24 Kaynak: Bültenler
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