Karabağlar Belediyesi ekipleri seferber oldu
1 saat önce
Karabağlar'ın Tırazlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken, Karabağlar Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:24 Kaynak: Bültenler
Belediyenin Fen İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, öğle saatlerinde başlayan yangın nedeniyle hemen bölgeye intikal ederek çalışmalara katıldı.
Arazözlerle söndürme çalışmalarına katılan belediye ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte koordineli olarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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