Karabağlar Belediyesi ekipleri seferber oldu

Arazözlerle söndürme çalışmalarına katılan belediye ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte koordineli olarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyenin Fen İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, öğle saatlerinde başlayan yangın nedeniyle hemen bölgeye intikal ederek çalışmalara katıldı.

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