Karabağlar Belediyesi muhtar toplantıları başladı - Son Dakika

"Artık daha fazla sokaktayız"

Karabağlar Belediyesi'nin pandemi koşulları nedeniyle ertelenen bölgesel muhtar toplantıları, yeniden başladı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye bürokratlarıyla birlikte muhtarların taleplerini dinleyerek, sorunların çözüm yollarını aradı.

Ana hizmet binasında gerçekleştirilen bu yılki buluşmaların ilkine, meclis üyeleri de katıldı. Tek tek söz alan muhtarlar, mahallelerinde yapılmasını istedikleri çalışmaları, sıkıntılarını doğrudan Başkan Selvitopu ve bürokratlara aktarma olanağı buldu.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Selvitopu, salgın önlemleri nedeniyle geçen günlerde geniş katılımlı buluşmalar yapılamadığını hatırlatarak, "Buna rağmen sizlerle irtibatımız hiç kesilmedi. Mahallelerimizdeki sorunları daha iyi algılama ve bunlara birlikte çözüm üretme çabamız, anlayışımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Sonuçta hepimizin ortak hedefi, 500 bin insanımıza hizmet" dedi.

Karabağlar Belediyesi sahada

Karabağlar Belediyesi'nin geçen aylarda altyapı olanaklarını güçlendirerek daha nitelikli hizmet vermeye başladığını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Belediye olarak bu dönemde sokakta daha aktif çalışıyoruz. Zaten sizler de bunun farkındasınız. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne kazandırdığımız son teknoloji araçlar ve ekipmanların yanı sıra geçici işçi uygulamasıyla, daha kaliteli işleri ortaya koyabiliyoruz" diye konuştu.

Amaç popülizm değil hizmet!

Geçici işçi alımlarını da bu hedef kapsamında yaptıklarını belirten Başkan Selvitopu, "Temizlikte, parklarda ve yollarda yaptığımız işlerde daha etkili olmayı istiyoruz. Bu nedenle istihdam yaratırken hedefimiz popülizm değil nitelikli hizmet. Göreve ilk geldiğimde çalışan sayımız 1641'di. İlçemizin artan nüfusuna karşın şu anda geçici işçiler dahil 1565 kişi. Hiç kimse ufak tefek çıkar hesaplarıyla bu konuyu suistimal etmemeli" dedi.

Yapımı tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili de muhtarları bilgilendiren Başkan Selvitopu, bölgesel muhtarlar toplantılarını periyodik olarak gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Katılan muhtarlar

Bölgesel toplantıların bu yılki ilk buluşmasında, Fahrettin Altay (İkbal Kaytancılar), Üçkuyular (Mualla Candaş), Esentepe (Şenay Cengiz), Muammer Akar (Sıtkı Kuzu), General Kazım Özalp (Niyazi Akgün), Şehitler (Ömer İlhan), Metin Oktay (Şahin Demir), Esenyalı (Ali Rıza Üner), Bahçelievler (Mehmet Kösen), Araphasan (Hülya Torun), Basın Sitesi (Berna Soykan), Bahar (Ahmet Cankurtaran), Reis (Ali Şen), Esenlik (Zakir Çin), Doğanay (Halil Şenkuzu), Vatan (Temel Doğru) ve Maliyeciler (Sadet Kaya) muhtarları yer aldı.