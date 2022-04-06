Karabağlar Belediyesi'nden camilere Ramazan temizliği - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi'nden camilere Ramazan temizliği

06.04.2022 08:59
Karabağlar Belediyesi'nden camilere Ramazan temizliği

Karabağlar Belediyesi Ramazan Ayı boyunca. ilçede bulunan ibadethanelere temizlik desteğinde bulunuyor.

Karabağlar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, camii ve mescitlerin daha temiz ve sağlıklı olması, vatandaşların daha iyi ortamlarda ibadetlerini yapmaları için ilçede bulunan 85 camiyi Ramazan Ayı boyunca temizlemeye devam ediyor. Ekipler, temizlik çalışmaları kapsamında halıları süpürüyor, kapı ve camları özenle siliyor. Mihrap, minber ve kürsülerle ayakkabılıklar da dikkatli şekilde siliniyor. Çalışmalar, belirlenen program doğrultusunda yapılıyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, geçen yıllarda olduğu gibi bu Ramazan ayında da camilerin temizlenmesine ağırlık verdiklerini belirterek, "Dayanışmanın ve kardeşliğin simgesi bu ayda, yerel yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ramazan'ın tüm insanlığa barış, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyorum" dedi.

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Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Karabağlar Belediyesi, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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